Thăm nhà máy VinFast, Phó Thủ tướng chỉ ra hướng đi tiên phong của Tập đoàn tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Nhân chuyến công tác tại Hà Tĩnh, sáng 19/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã tới thăm Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast và Nhà máy sản xuất pin Vũng Áng – VinES tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Tạ đây, Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã đến thăm, nghe báo cáo tình hình hoạt động tại Nhà máy sản xuất pin VinES. Nhà máy được đầu tư với tổng vốn là 3.780 tỷ đồng, với quy mô diện tích là 12,2 ha. Nhà máy đi vào hoạt động từ tháng 3/2023, với công suất đạt 100.000 pack pin/năm. Với mức độ tự động trên 80%, đây được coi là nhà máy sản xuất pin hiện đại nhất Việt Nam, khi sử dụng các công nghệ tiên tiến hàng đầu theo tiêu chuẩn của Mỹ và châu Âu.

Đến hết năm 2025, dự án đã sản xuất khoảng 34.000 pack pin (chủ yếu dòng xe VF 6, VF 7) và khoảng 40.000 pack pin (VF3), với giá trị doanh thu đạt khoảng 6.000 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2026, dự kiến nhà máy sản xuất 130.000 pack (trong đó 80.000 pack pin cho xe VF3, 50.000 pack pin cho xe VF6, VF7). Đồng thời dự án giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động.

Nhà máy được coi là dự án công nghiệp công nghệ cao có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp năng lượng sạch và sản xuất xe điện tại Việt Nam.

Sau đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình và đoàn công tác đã tới kiểm tra hoạt động tại Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh.

Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh có kế hoạch sản xuất khoảng 104.000 ô tô điện trong năm 2026.

Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh có tổng diện tích là hơn 360.000m2. Đây chính là nhà máy sản xuất ô tô điện thứ 2 của VinFast đi vào vận hành, đồng thời là dự án thứ 5 trong hệ thống nhà máy đang được VinFast triển khai trên toàn cầu.

Dự án Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 29/6/2025, với tổng vốn đầu tư là 8.423 tỷ đồng, có công suất thiết kế 400.000 xe/năm.

Dự án này hướng tới xây dựng trung tâm sản xuất ô tô điện quy mô lớn tại khu vực miền Trung, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất xe điện trong nước.

Tính đến nay, nhà máy đã sản xuất được 18.093 ô tô điện; sử dụng 5.610 lao động. Kế hoạch sản lượng sản xuất năm 2026 của nhà máy ước đạt khoảng 104.000 ô tô điện.

Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Vingroup

Sau khi kiểm tra trực tiếp các dây chuyền sản xuất và nghe báo cáo từ đại diện doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Vingroup trong việc làm chủ công nghệ và tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp xanh.

Phó Thủ tướng khẳng định, sự hiện diện của tổ hợp nhà máy sản xuất pin và ô tô điện tại Khu kinh tế Vũng Áng là minh chứng rõ nét cho tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng vươn mình của doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên công nghệ số.

Về tầm nhìn chiến lược, Phó Thủ tướng nêu rõ, các dự án công nghệ cao của Tập đoàn Vingroup tại Hà Tĩnh không chỉ đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương mà còn là động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại. Đặc biệt, theo Phó Thủ tướng, việc đầu tư bài bản, làm chủ các công nghệ tiên tiến hàng đầu theo tiêu chuẩn Mỹ và châu Âu đã góp phần nâng cao vị thế của ngành công nghiệp phụ trợ nước nhà.

Phó Thủ tướng mong muốn doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ, chăm lo tốt đời sống cho công nhân viên. Đồng thời, cần gắn sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường, xứng đáng là doanh nghiệp đầu tàu trong chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Hà Tĩnh cần tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách và hạ tầng để các doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất. Trong đó, tỉnh chú trọng công tác cải cách hành chính, giải quyết kịp thời các vướng mắc, đảm bảo an ninh trật tự, đưa Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp đa ngành, trọng điểm của khu vực miền Trung.