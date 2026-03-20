Kinh Bắc của ông Đặng Thành Tâm thu về “món hời” lớn nhờ chi 2.100 tỷ mua công ty sở hữu đất vàng Láng Hạ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (HOSE: KBC) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 với doanh thu thuần đạt 6.687 tỷ đồng, tăng 140% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 2.208 tỷ đồng, tăng 421%.

Đáng chú ý, trong năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận 333 tỷ đồng lợi nhuận khác, cao gấp hơn 6 lần so với mức 50 tỷ đồng của năm 2024. Theo thuyết minh, phần lớn khoản thu này đến từ lãi phát sinh trong giao dịch mua rẻ hai công ty con là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 3H Việt Nam và Công ty TNHH Logistics A&E.

Cụ thể, ngày 26/12/2025, Kinh Bắc hoàn tất việc mua lại 9,45 triệu cổ phần tại 3H Việt Nam và 9,65 triệu cổ phần tại Logistics A&E. Đến cuối năm, doanh nghiệp đã nắm giữ 100% quyền biểu quyết và lợi ích tại cả hai đơn vị này.



Hai công ty trên lần lượt sở hữu 49% và 50% vốn tại CTCP Đầu tư Láng Hạ, qua đó giúp Kinh Bắc gián tiếp nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp này.

Theo báo cáo, tổng tài sản của nhóm công ty được mua lại đạt khoảng 3.574 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả là 418 tỷ đồng và nghĩa vụ thuế thu nhập hoãn lại phát sinh 621 tỷ đồng.

Sau khi xác định, giá trị tài sản thuần đạt khoảng 2.535 tỷ đồng , cao hơn mức 2.183 tỷ đồng mà Kinh Bắc đã chi để thâu tóm. Phần chênh lệch này mang lại khoản lãi từ giao dịch mua rẻ khoảng 327 tỷ đồng.



CTCP Đầu tư Láng Hạ hiện là chủ đầu tư dự án tòa nhà văn phòng – thương mại cao 31 tầng tại khu vực Láng Hạ (Hà Nội), trên khu đất khoảng 4.000 m². Dự án đã hoàn tất phần lớn thủ tục pháp lý quan trọng và cơ bản hoàn thành phần xây dựng thô.﻿ Trước đó, dự án này từng bị yêu cầu dừng thi công vào năm 2021 khi đã xây dựng đến tầng 28 để hoàn thiện hồ sơ phòng cháy chữa cháy.﻿

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của Kinh Bắc đạt hơn 69.500 tỷ đồng, tăng trên 50% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 8.368 tỷ đồng, tăng 27%.

Hàng tồn kho tăng mạnh 94%, lên khoảng 27.000 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào các dự án lớn như khu đô thị Tràng Cát (16.658 tỷ đồng), khu công nghiệp Lộc Giang (1.818 tỷ đồng) và khu đô thị Phúc Ninh (1.123 tỷ đồng).



Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả tăng hơn 75%, lên 42.800 tỷ đồng, trong đó vay dài hạn chiếm khoảng 26.300 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 26.725 tỷ đồng.﻿