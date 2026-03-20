Thế Giới Di Động lần đầu công bố báo cáo tháng của "công ty con chuẩn bị lên sàn", thu gần 23.000 tỷ trong 2 tháng

Theo đó, trong 2 tháng đầu năm 2026, CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) ghi nhận doanh thu 22.902 tỷ đồng, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành khoảng 18,7% kế hoạch năm.

DMX được định vị là hệ sinh thái bán lẻ điện thoại - điện máy thuộc CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG), bao gồm các chuỗi bán lẻ cốt lõi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, TopZone, cùng các mảng dịch vụ như Thợ Điện Máy Xanh và liên doanh EraBlue tại Indonesia.

Tính tới tháng 2/2026, DMX đang vận hành hơn 3.000 cửa hàng, trong đó 2.008 cửa hàng thuộc chuỗi Điện Máy Xanh và 929 cửa hàng thuộc chuỗi Thế Giới Di Động.

Trong cơ cấu doanh thu 2 tháng đầu năm của DMX, chuỗi Điện Máy Xanh chiếm tỷ trọng lớn nhất với 67,4%, tiếp đến là Thế Giới Di Động với 28,9% và TopZone với 3,8%. Xét theo kênh bán hàng, doanh thu từ cửa hàng chiếm 94,5%, trong khi kênh trực tuyến đóng góp 5,5%.

Báo cáo kinh doanh năm 2025 của MWG cho thấy hai chuỗi chủ lực là Thế Giới Di Động (bao gồm TopZone) và Điện Máy Xanh lần lượt đạt doanh thu 37,3 nghìn tỷ đồng và 68,4 nghìn tỷ đồng, cùng tăng 18% so với năm trước. Riêng quý IV/2025, tổng doanh thu hai chuỗi tăng 28% so với cùng kỳ. Doanh thu từ kênh online đạt gần 6,1 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 5,8% tổng doanh thu.

Về mặt tài chính, doanh thu hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đều thuộc về DMX - doanh nghiệp đang sắp sửa IPO trong thời gian tới.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 DMX ghi nhận doanh thu thuần 109.479 tỷ đồng (ngoài hai chuỗi nói trên còn có TopZone và Erablue) và lợi nhuận sau thuế 5.802 tỷ đồng, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 31,1%.

Trong giai đoạn đầu năm 2026, các chuỗi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh và TopZone hầu như không mở thêm cửa hàng mới, tăng trưởng chủ yếu đến từ doanh số tại các cửa hàng hiện hữu. Trong đó, TopZone ghi nhận mức tăng trưởng trên 60% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ nhóm sản phẩm Apple.

Các ngành hàng đều duy trì mức tăng trưởng hai chữ số, dao động từ 20% đến 50% so với cùng kỳ. Những nhóm sản phẩm chủ lực như điện thoại, TV, tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh và gia dụng đều tăng trên 30%.

Doanh nghiệp cho biết việc mở rộng các giải pháp tài chính tiêu dùng góp phần hỗ trợ sức mua trong bối cảnh giá sản phẩm công nghệ có xu hướng tăng. Doanh thu từ hình thức mua trả chậm tăng gần 50% so với cùng kỳ. Các dịch vụ tiện ích ghi nhận hơn 11 triệu giao dịch, với tổng giá trị vượt 17.000 tỷ đồng.

Liên quan đến kế hoạch niêm yết DMX, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 27/2 vừa qua, doanh nghiệp đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với tối đa 179,5 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 16,3% lượng cổ phần đang lưu hành. Vốn điều lệ hiện tại là 11.013 tỷ đồng và dự kiến tăng lên 12.808 tỷ đồng sau phát hành.

Giá chào bán sẽ do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách 16.163 đồng/cổ phiếu và mức định giá của đơn vị thẩm định độc lập. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026 sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến được sử dụng để thanh toán các khoản vay ngắn hạn.

DMX cũng thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ lợi nhuận giữ lại năm 2025 với tỷ lệ 349,5%, tương đương 34.950 đồng cho mỗi cổ phiếu. Tổng số tiền chi trả dự kiến hơn 38.400 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2026–2027, DMX đặt kế hoạch doanh thu lần lượt đạt 122.500 tỷ đồng và 135.000 tỷ đồng, với lợi nhuận sau thuế tương ứng 7.350 tỷ đồng và 8.472 tỷ đồng. Chính sách cổ tức cho các năm này dự kiến dao động trong khoảng 25% đến 28,7%.

Về dài hạn, trong giai đoạn 2026–2030, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu đạt 182.000 tỷ đồng, tương đương tốc độ tăng trưởng kép khoảng 11%/năm. Lợi nhuận ròng được kỳ vọng tăng trưởng khoảng 16%/năm, hướng tới mức 13.000 tỷ đồng vào năm 2030.



