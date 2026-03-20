Một công ty sản xuất phân bón 66 năm tuổi sắp bị huỷ niêm yết bắt buộc, rời sàn HOSE

﻿Ngày 19/03/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã gửi thông báo về việc sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu VAF của Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển theo quy định.

Trước đó, cổ phiếu VAF đã bị HOSE đưa vào diện chứng khoán bị kiểm soát theo Quyết định số 142/QĐ-SGDHCM ban hành ngày 13/03/2025. Nguyên nhân là do tổ chức kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty trong hai năm liên tiếp là 2023 và 2024.

Vào ngày 16/03/2026, HOSE đã nhận được báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển. Báo cáo này do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện.

Theo đó, tổ chức kiểm toán tiếp tục đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2025 của công ty. Như vậy, báo cáo tài chính năm của Phân lân Văn Điển đã bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ trong 3 năm liên tiếp, bao gồm các năm: 2023, 2024 và 2025.

Căn cứ theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, cổ phiếu của công ty đại chúng sẽ bị hủy bỏ niêm yết nếu rơi vào trường hợp: "Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp ".

Đối chiếu với quy định hiện hành, cổ phiếu VAF đã rơi vào trường hợp bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc.

Phiên ngày 20/3, cổ phiếu VAF đang giao dịch quanh mức 20.200 đồng/cp.

Theo giới thiệu trên website, Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (tiền thân là Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển) được thành lập từ năm 1960, cổ phần hóa từ ngày 1/1/2010. Vốn điều lệ của Công ty là 271 tỷ đồng trong đó Nhà nước chiếm 67%.

Ngành nghề chính của Công ty là sản xuất kinh doanh Phân lân nung chảy, các loại phân bón khác, vật liệu xây dựng, bao bì, kinh doanh xuất nhập khẩu và thương mại dịch vụ.