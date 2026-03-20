PNJ muốn tăng vốn điều lệ công ty con chế tác trang sức lên 1.000 tỷ đồng

Mới đây, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (MCK: PNJ, sàn HoSE) đã thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty con là Công ty TNHH MTV Thành viên Chế tác và Kinh doanh Trang Sức PNJ (PNJP).

Cụ thể, PNJP hiện có vốn điều lệ đăng ký 500 tỷ đồng. Theo phương án được phê duyệt, công ty sẽ tăng thêm 500 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ sau khi hoàn tất lên 1.000 tỷ đồng.

Nguồn vốn tăng thêm được thực hiện dưới hình thức chủ sở hữu bổ sung phần vốn góp từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của PNJP. Việc tăng vốn dự kiến hoàn thành trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4/2026.

Đáng chú ý, phần vốn góp tăng thêm của PNJ tại PNJP sẽ được phân bổ cho các cá nhân được PNJ ủy quyền đại diện theo tỷ lệ vốn góp hiện hữu của từng cá nhân tại thời điểm tăng vốn.

Trong một diễn biến khác, PNJ cũng vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ số 80/2026/NQĐHĐCĐ-CTY ngày 11/2/2026.

Theo đó, PNJ dự kiến phát hành gần 170,6 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông, tương đương 50% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 1.705,7 tỷ đồng, nguồn vốn phát hành được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2025 căn cứ trên Báo cáo tài chính riêng của công ty năm 2025 đã được kiểm toán.

Thời gian dự kiến thực hiện trong quý I - quý II/2026, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Nếu đợt phát hành được triển khai thành công, vốn điều lệ của PNJ sẽ tăng từ gần 3.411,5 tỷ đồng lên gần 5.119 tỷ đồng.

Liên quan đến hoạt động của công ty, ngày 18/3/2026 vừa qua, PNJ đã chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Tỷ lệ thực hiện là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức trong tháng 4/2026, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau. Nội dung họp nhằm thông qua các vấn đề thuộc ĐHĐCĐ thường niên và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.