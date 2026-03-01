MỚI NHẤT!

20-03-2026 - 00:08 AM | Doanh nghiệp

Công ty lọc hóa dầu 3 tỷ USD của Việt Nam công bố không còn đủ điều kiện công ty đại chúng, đối mặt nguy cơ “rời sàn”

Với tỷ lệ gần 8%, BSR không đáp ứng điều kiện tối thiểu theo quy định tại Luật Chứng khoán, cụ thể là yêu cầu ít nhất 10% cổ phần có quyền biểu quyết phải được nắm giữ bởi tối thiểu 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn.

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán: BSR) vừa có văn bản công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, cho biết doanh nghiệp hiện không còn đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng theo quy định pháp luật.

Theo nội dung công bố ngày 19/3/2026, căn cứ danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại ngày đăng ký cuối cùng 11/3/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập, BSR có tổng cộng 56.356 cổ đông. Tuy nhiên, tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết do các nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ chỉ đạt 7,87%.

Với tỷ lệ này, BSR không đáp ứng điều kiện tối thiểu theo quy định tại Luật Chứng khoán, cụ thể là yêu cầu ít nhất 10% cổ phần có quyền biểu quyết phải được nắm giữ bởi tối thiểu 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn.

Theo quy định tại khoản 2, điều 38 của Luật Chứng khoán (đã được sửa đổi, bổ sung), trong trường hợp không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng nếu không khắc phục được trong thời hạn quy định.

BSR cho biết, công ty có thời gian một năm để khắc phục các điều kiện theo quy định pháp luật. Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý liên quan đến yêu cầu đối với doanh nghiệp sau cổ phần hóa, đồng thời chủ động xây dựng phương án tái cơ cấu vốn nhằm đáp ứng các tiêu chí của công ty đại chúng.

Kết phiên 19/3, cổ phiếu BSR có giá 29.300 đồng/cp, giảm 4,4% so với phiên trước đó. Vốn hóa thị trường đạt 146.000 tỷ đồng.

Phụng Tiên

