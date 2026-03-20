Lộ diện 5 doanh nghiệp vượt qua vòng hồ sơ thí điểm sàn tài sản mã hóa

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) lấy ý kiến đối với các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Căn cứ Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, đến nay, Bộ Tài chính đã tiếp nhận 7 hồ sơ đề nghị. Qua xem xét, đánh giá, có 5/7 hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Nghị quyết 05/2025/NQ-CP.

Bộ Tài chính sẽ phối hợp Bộ Công an, NHNN tiến hành xem xét hồ sơ và kiểm tra việc đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất trước khi chấp thuận cấp phép đối với các tổ chức đăng ký đáp ứng điều kiện theo quy định.

Thứ nhất, Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX) có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Quế.

Cổ đông sáng lập gồm: Công ty cổ phần FTG Việt Nam sở hữu 64,5% vốn điều lệ; Công ty cổ phần Chứng khoán VIX sở hữu 15% vốn điều lệ; Công ty cổ phần Máy tính-Truyền thông-Điều khiển 3C sở hữu 24,5% vốn điều lệ.

Thứ hai, Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) có vốn điều lệ 6,8 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Nguyễn Duy Phong. Khi thành lập công ty có vốn điều lệ 6,8 tỷ đồng. Trong đó ông Dương Văn Quyết góp 40%, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc 30%, ông Vũ Đại Phát 30%.

Ngành nghề chính là hoạt động tư vấn đầu tư (trừ hoạt động thoả thuận và giải quyết các giao dịch tài chính, bao gồm giao dịch thẻ tín dụng; hoạt động tư vấn môi giới thế chấp, các dịch vụ uỷ thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng; loại trừ hoạt động tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán. Ngoài ra, Công ty còn có ngành nghề về kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; tư vấn bất động sản; cung cấp dịch vụ liên quan tài sản mã hóa, chuyển giao công nghệ; cổng thông tin; lập trình máy tính...

Ngày 11/2 vừa qua, LPEX công bố tăng vốn điều lệ đột biến lên 360 tỷ đồng (gấp hơn 50 lần). Toàn bộ nguồn vốn góp đều đến từ khu vực tư nhân.

Thứ ba là Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) có vốn điều lệ 25 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Trung. Cổ đông sáng lập gồm: Công ty CP Chứng khoán VPBank sở hữu 11% vốn điều lệ; Công ty CP LynkID sở hữu 50% vốn điều lệ và Công ty TNHH Đầu tư Future Land sở hữu 39% vốn điều lệ.

Đến tháng 2/2026, CAEX cho biết đang hoàn tất thủ tục để tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng.

Thứ tư là Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX) có vốn điều lệ 101 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật gồm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Minh và Tổng giám đốc Đoàn Mai Hạnh.

Cổ đông sáng lập gồm: Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) sở hữu 9,9% vốn điều lệ; Công ty CP Quản lý quỹ Kỹ thương (TechcomCapital) sở hữu 1,1% vốn điều lệ và ông Nguyễn Xuân Minh sở hữu 89% vốn điều lệ.

Tháng vừa qua, TCEX đăng ký giảm số lượng ngành nghề kinh doanh từ 31 ngành nghề xuống còn 8. Một số ngành nghề bị loại bỏ như: Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản, đại lý lữ hành, dịch vụ bảo đảm an toàn khác, hoạt động hỗ trợ giáo dục, hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng...

Thứ năm là Công ty CP Tài sản số Việt Nam có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Ngô Thị Thanh Huyền.

Cổ đông sáng lập gồm: Công ty CP Tập đoàn Mặt trời (Sun Group) sở hữu 64% vốn điều lệ; Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ thông tin Đổi Mới sở hữu 35% vốn điều lệ và Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (mã: PSI) sở hữu 1% vốn điều lệ.

Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam quy định cụ thể điều kiện cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. 1. Là doanh nghiệp Việt Nam, có đăng ký kinh doanh ngành, nghề hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần tại Việt Nam theo Luật Doanh nghiệp. 2. Việc góp vốn điều lệ phải bằng Đồng Việt Nam và có vốn điều lệ đã góp tối thiểu là 10.000 tỷ Đồng Việt Nam. 3. Điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn: a) Có tối thiểu 65% vốn điều lệ do các cổ đông, thành viên là tổ chức góp vốn, trong đó có trên 35% vốn điều lệ do ít nhất 02 tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ góp vốn; b) Cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức phải có tư cách pháp nhân, hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền trước năm đề nghị cấp giấy phép; báo cáo tài chính 02 năm liền trước của tổ chức góp vốn phải được kiểm toán và ý kiến kiểm toán là ý kiến chấp thuận toàn phần; c) Tổ chức, cá nhân chỉ được góp vốn tại 01 tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép; d) Tổng mức góp vốn, mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không được vượt quá 49% vốn điều lệ của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. 4. Có trụ sở làm việc, có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị, thiết bị văn phòng, hệ thống công nghệ phù hợp với hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. 5. Điều kiện về nhân sự: Tổng giám đốc (Giám đốc) có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận nghiệp vụ của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc quản lý quỹ; Giám đốc công nghệ (hoặc vị trí tương đương) có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận công nghệ thông tin của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, quản lý quỹ hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ; Có tối thiểu 10 nhân sự làm việc tại bộ phận công nghệ có văn bằng, chứng chỉ đào tạo về an toàn thông tin mạng đáp ứng quy định tại Điều 50 Luật an toàn thông tin mạng; có tối thiểu 10 nhân sự có chứng chỉ hành nghề chứng khoán làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ khác. 6. Có các quy trình nghiệp vụ sau: Quy trình quản trị rủi ro, bảo mật thông tin; Quy trình cung cấp dịch vụ nền tảng phát hành tài sản mã hóa; Quy trình lưu ký, quản lý tài sản khách hàng; Quy trình giao dịch, thanh toán; Quy trình tự doanh; Quy trình phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Quy trình công bố thông tin; Quy trình kiểm soát nội bộ; Quy trình giám sát giao dịch; Quy trình ngăn ngừa xung đột lợi ích, giải quyết khiếu nại của khách hàng, bồi thường khách hàng. 7. Hệ thống công nghệ thông tin của Tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải đáp ứng tiêu chuẩn cấp độ 4 an toàn hệ thống công nghệ thông tin theo quy định pháp luật về an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành, khai thác.



