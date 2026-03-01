Founder Pharmacity bất ngờ xuất hiện tại một công ty trên sàn đang "thay máu" toàn bộ HĐQT

Trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2026 dự kiến tổ chức ngày 27/03 tại TPHCM, CTCP TCO Holdings (HOSE: TCO) đang đứng trước biến động nhân sự lớn khi toàn bộ 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đồng loạt nộp đơn xin miễn nhiệm trước thời hạn.



Tại đại hội sắp tới, cổ đông sẽ xem xét thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ HĐQT hiện hữu, đồng thời bầu mới HĐQT cho nhiệm kỳ 2026-2031 với quy mô tăng từ 3 lên 5 thành viên.



Dàn ứng viên mới, xuất hiện nhiều gương mặt đáng chú ý



Theo tài liệu họp bổ sung, danh sách ứng viên HĐQT gồm 5 cá nhân, đáng chú ý đều được công bố không có mối liên hệ nội bộ với doanh nghiệp.



Trong đó, ông Nguyễn Thái Huy gây chú ý khi vừa trở thành cổ đông lớn sau thương vụ mua gần 6,48 triệu cổ phiếu TCO (tương đương 20,68% vốn điều lệ) trong hai phiên 06 và 09/02. Động thái này diễn ra cùng thời điểm hai lãnh đạo chủ chốt là ông Nguyễn Hoàng Nam và ông Bùi Lê Quốc Bảo thoái toàn bộ hơn 38% vốn và rút khỏi HĐQT.



Bên cạnh đó, danh sách còn có ông Võ Ngọc Thiêm – thành viên HĐQT độc lập hiện tại, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban kiểm toán. Dù nằm trong diện miễn nhiệm, ông Thiêm vẫn tiếp tục được đề cử vào HĐQT mới.

Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của ông Christopher Randy – doanh nhân gốc Việt, quốc tịch Mỹ, từng sáng lập chuỗi nhà thuốc Pharmacity. Sau khi rời vị trí điều hành năm 2022 vì lý do sức khỏe, ông đã quay lại thị trường từ năm 2024 với mô hình nhà thuốc ứng dụng AI, hiện giữ vai trò lãnh đạo tại hệ thống Phượng Hoàng.



Danh sách ứng viên cũng ghi nhận ông Ching Heng Hoe (Malaysia), từng là CEO của Ong & Ong Vietnam Group, với kinh nghiệm tham gia nhiều dự án lớn như Melinh Point, Vietcombank Tower hay Hilton Saigon. Hiện ông là nhà sáng lập David Ching Architects.



Ứng viên còn lại là ông Shen Tai-An (Đài Loan), Chủ tịch Tập đoàn Sino-Guotai và Zhongtai Hengchuang, hoạt động trong lĩnh vực năng lượng.

Định hướng tái cấu trúc toàn diện, đổi tên doanh nghiệp



Song song với việc kiện toàn nhân sự cấp cao, TCO cũng trình cổ đông phương án đổi tên thành CTCP Janus Group, đồng thời chuyển hướng ngành nghề chính sang tư vấn quản lý kinh doanh, thay thế mảng bán buôn và xuất nhập khẩu gạo.



Định hướng này được cho là có sự liên kết với Janus Capital – doanh nghiệp do ông Nguyễn Thái Huy làm Chủ tịch, nơi ông đang nắm giữ 80% vốn điều lệ.



Ngoài ra, HĐQT TCO cũng đã thông qua chủ trương đầu tư dự án sản xuất pin lithium tại Việt Nam với tổng vốn khoảng 200 tỷ đồng. Nguồn vốn dự kiến đến từ việc chuyển nhượng 49% cổ phần tại CTCP TCO Agri.



Việc xuất hiện các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng trong danh sách HĐQT mới được đánh giá là phù hợp với định hướng đầu tư này, cho thấy chiến lược tái cấu trúc của TCO không chỉ dừng ở thay đổi nhân sự mà còn hướng tới chuyển dịch mô hình kinh doanh trong giai đoạn tới.