Organon và Pharmacity cùng hướng tới tương lai nâng cao sức khỏe phụ nữ Việt

Song hành cùng phụ nữ Việt trong hành trình yêu bản thân và chủ động chăm sóc sức khỏe sinh sản

Ngày nay, phụ nữ Việt mạnh mẽ khẳng định bản thân và lựa chọn tương lai theo cách riêng. Trên hành trình ấy, chăm sóc sức khỏe sinh sản không chỉ là nhu cầu, mà là quyền lợi thiết yếu giúp họ giữ quyền làm chủ cuộc sống.

Nhận thức rõ vai trò của ngành y tế trong hành trình đồng hành cùng phụ nữ Việt, Organon và Pharmacity ký kết hợp tác chiến lược, mang đến giải pháp hiện đại, các chương trình nâng cao nhận thức và sự hỗ trợ tận tâm từ đội ngũ dược sĩ nhằm góp phần trao quyền chủ động chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ Việt.

Buổi ký kết có sự tham dự của Hội kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, đại diện Pharmacity và Organon, khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ từ các tổ chức trong nước cho sứ mệnh nâng cao sức khỏe sinh sản phụ nữ Việt.

Nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe sinh sản: Điểm khởi đầu cho tương lai khỏe mạnh của phụ nữ Việt

Hơn cả một cam kết, sự hợp tác này giữa hai bên sẽ được hiện thực hóa bằng chuỗi hoạt động thiết thực. Cụ thể, Organon và Pharmacity sẽ cùng triển khai các chương trình giáo dục cộng đồng trên mạng xã hội, truyền thông và tại các sự kiện, nhằm mang đến nguồn thông tin khoa học, đáng tin cậy và dễ tiếp cận, đặc biệt cho giới trẻ.

Song song, Pharmacity mong muốn biến từng nhà thuốc thành các điểm chạm y tế, tạo không gian để khách hàng có thể nhận tư vấn trực tiếp từ bác sĩ và dược sĩ, giúp phụ nữ biến kiến thức thành hành động chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.

Tăng cường năng lực Dược sĩ – Đội ngũ đồng hành cùng sức khỏe phụ nữ

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động truyền thông cộng đồng, Organon và Pharmacity đặc biệt chú trọng việc nâng cao chuyên môn cho đội ngũ dược sĩ tại hệ thống nhà thuốc Pharmacity – những "điểm chạm y tế đầu tiên" của người dân.

Thông qua chương trình đào tạo chính thống, dược sĩ sẽ không còn giới hạn trong vai trò bán thuốc, mà trở thành người đồng hành sức khỏe đáng tin cậy, có đủ kiến thức, kỹ năng và sự thấu hiểu để tư vấn chính xác, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận những giải pháp an toàn, hiệu quả mọi lúc, mọi nơi.

Ông Andreas Jorgensen Daugard - Giám đốc điều hành Organon khu vực châu Á - Thái Bình Dương phát biểu

Ông Andreas Jorgensen Daugard - Giám đốc điều hành Organon khu vực châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng mọi phụ nữ đều xứng đáng được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tận tâm và đáng tin cậy, bất kể họ sinh sống ở đâu."

Ông Deepanshu Madan, Tổng Giám đốc Pharmacity, phát biểu tại sự kiện

Cùng chung quan điểm, ông Deepanshu Madan – Tổng Giám đốc Hệ thống Nhà thuốc Pharmacity nhấn mạnh: "Tại Pharmacity, chúng tôi tin rằng mọi phụ nữ đều xứng đáng được quyền đưa ra những lựa chọn về sức khỏe của mình. Mối quan hệ hợp tác với Organon không chỉ là một biên bản ghi nhớ mà còn là cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ, mang đến các giải pháp tránh thai an toàn, dễ tiếp cận, giúp phụ nữ tự tin, sống trọn vẹn và khoẻ mạnh."

Hơn cả một sự kiện ký kết, đây là khởi đầu cho một hành trình mới, nơi phụ nữ Việt được trao quyền lựa chọn và thêm tự tin trong việc chủ động chăm sóc sức khỏe sinh sản. Với lợi thế mạng lưới hơn 1.000 nhà thuốc, Pharmacity sẽ mang đến những giải pháp an toàn, thuận tiện và đáng tin cậy, để hướng đến tương lai nơi mỗi phụ nữ đều có thể yêu thương và chăm sóc sức khỏe chính mình.