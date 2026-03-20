“Đầu tàu R&D” ngành thép mạ với chiến lược tăng tốc trong năm 2026

Dưới đây là cuộc trao đổi với "người cầm lái" NS BlueScope Việt Nam về những gì doanh nghiệp thép mạ đã có trên 30 năm gắn bó với thị trường Việt Nam này sẽ thực hiện trong bối cảnh mới với thách thức và cơ hội mới.

Chúng ta đã bước qua một năm 2025 đầy thách thức, nhưng các chuyên gia nhận định năm 2026 còn là một năm đầy thử thách hơn nữa, với bất ổn địa chính trị leo thang cũng như các thách thức đến từ thị trường trong nước. Ông nhìn nhận bối cảnh thị trường hiện nay như thế nào?

Ngành thép Việt Nam nói chung và thép mạ nói riêng đang bước vào giai đoạn có cả vận hội mới, thời cơ mới nhưng cũng đi kèm cả thách thức mới. Trong bối cảnh bất ổn chung trên thế giới, chúng ta may mắn duy trì được vị thế là vùng "đất lành" trong mắt nhà đầu tư nước ngoài. Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) dự báo ngành thép có thể tăng trưởng khoảng 8-10% trong năm 2026. Dư địa tăng trưởng vẫn rất dồi dào khi các lĩnh vực đầu tư công, xây dựng nhà ở thương mại và nhà ở xã hội đang tiếp tục được đẩy mạnh. Báo cáo từ MBS Research cũng chỉ rõ ngành xây dựng Việt Nam dự kiến tăng trưởng 10% năm 2026, tạo ra nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng bền vững cho các dự án quy mô quốc gia.

Nhưng đồng thời, áp lực cũng đang đè nặng lên các nhà sản xuất thép mạ khi những biến động địa chính trị từ xung đột Israel – Iran có thể gây rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng và đẩy chi phí logistics và nguyên vật liệu như sơn, kim loại mạ,… lên mức khó lường. Song song đó, các chủ đầu tư hiện nay trở nên khó tính hơn; từ thị trường xuất khẩu, các tập đoàn FDI đến những dự án quy mô lớn trong nước đều đặt ra tiêu chuẩn môi trường và ESG khắt khe hơn. Chủ đầu tư không còn chỉ quan tâm đến giá thành ban đầu, mà đánh giá cao tổng chi phí vòng đời công trình, độ bền, khả năng chống ăn mòn và tính ổn định dài hạn.

Ông Đồng Mai Lâm được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của NS BlueScope Việt Nam từ tháng 1-2026.

Điều đó khiến cạnh tranh trong ngành thép mạ không chỉ nằm ở quy mô hay sản lượng, mà còn ở chất lượng sản phẩm, công nghệ lõi và khả năng tạo ra giá trị gia tăng cho chủ đầu tư.

Trong bối cảnh tối sáng đan xen đó, đâu sẽ là trọng tâm chiến lược của NS BlueScope Việt Nam trong năm 2026, thưa ông?

Tại NS BlueScope Việt Nam, chúng tôi xác định hai trục chiến lược song hành. Trục thứ nhất là củng cố nền tảng phát triển bền vững. NS BlueScope Việt Nam là nhà máy sản xuất thép đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á đạt chứng nhận toàn cầu về sản xuất thép có trách nhiệm - ResponsibleSteel™, với một nền tảng quản trị ESG được kiểm định độc lập theo chuẩn quốc tế.

Trong ngành thép – một ngành vốn có cường độ phát thải cao – việc đạt chứng nhận này không chỉ mang ý nghĩa về việc tuân thủ các tiêu chuẩn ESG, mà còn góp phần nâng cao chuẩn mực sản xuất thép có trách nhiệm cho cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, tối ưu hiệu suất, tích hợp sâu hơn yếu tố phát triển bền vững vào chuỗi cung ứng cũng như hoạt động sản xuất.

Trục thứ hai là duy trì vai trò dẫn dắt đổi mới trong ngành thép mạ. Dấu chân của NS BlueScope Việt Nam đã có trên mọi chặng đường đổi mới của ngành. Năm 1993, chúng tôi đã là đơn vị đầu tiên đưa công nghệ mạ nhôm kẽm (AZ) vào Việt Nam. Năm 2019, chúng tôi tiếp tục giới thiệu công nghệ mạ AM ra thị trường với tên gọi là ACTIVATE® trong phân khúc dự án (ứng dụng trên các sản phẩm tôn COLORBOND®, ZINCALUME®) và INOK® trong phân khúc dân dụng (ứng dụng trên sản phẩm tôn ZACS®). Đây là công nghệ sở hữu cấu trúc lớp mạ ma trận bảo vệ độc quyền, với hơn 20 bằng sáng chế bảo hộ toàn cầu của tập đoàn BlueScope Úc, cho khả năng chống ăn mòn vượt trội, phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa của Việt Nam. Cùng với đó là các giải pháp thép và khung nhà thép cho công trình (thương hiệu LYSAGHT®), ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, công trình cao tầng và các dự án công nghiệp quy mô lớn. Các sản phẩm và giải pháp của chúng tôi đã hiện diện trong nhiều dự án tiêu biểu trên khắp Việt Nam, góp phần nâng tầm kiến trúc công nghiệp hiện đại.

Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển sản phẩm nhằm duy trì vai trò dẫn dắt xu hướng trong ngành tôn mạ Việt Nam, đồng thời mang lại giá trị vượt trội cho khách hàng và thị trường. Đặc biệt, với NS BlueScope Việt Nam, đổi mới không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở cách chúng tôi chủ động nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Đây là một định hướng thú vị khi nói về đổi mới. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về định hướng này?

Thị trường hiện nay đòi hỏi nhiều hơn một tấm thép bền. Khách hàng cần giải pháp giúp tối ưu chi phí dài hạn, nâng cao hiệu suất thi công và giảm rủi ro bảo trì. Trước yêu cầu đó, NS BlueScope Việt Nam tiếp tục phát huy thế mạnh của mình theo một hướng cao hơn, đẩy mạnh chuyển dịch từ mô hình "cung cấp vật liệu" sang "cung cấp giải pháp và dịch vụ toàn diện".

NS BlueScope Việt Nam kiên định với cam kết dài hạn với thị trường Việt Nam.

Việc tích hợp những giá trị đột phá về công nghệ và tính năng vào sản phẩm, từ đó trực tiếp giúp khách hàng tối ưu hóa năng suất và hiệu quả đầu tư vẫn sẽ là trọng tâm được chúng tôi tiếp tục ưu tiên.

Đồng thời, với xu thế số hóa ngày càng phổ biến như hiện nay, chúng tôi cũng sẽ đầu tư vào các nền tảng số tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), để hướng tới xây dựng trải nghiệm số thuận tiện, nhanh chóng, hiện đại cho khách hàng.

Bên cạnh đó, với hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, chúng tôi thấu hiểu sự khác biệt về khí hậu cũng như nhu cầu xây dựng đặc thù giữa các vùng miền. Trên nền tảng hơn 135 năm tiêu chuẩn công nghệ toàn cầu, cùng kinh nghiệm tích lũy từ thị trường địa phương, chúng tôi phát triển những giải pháp phù hợp cho từng bối cảnh và từng khách hàng. Đây cũng chính là cách BlueScope theo đuổi sự "cá nhân hóa" giải pháp ở tầm doanh nghiệp.

Ngành thép Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển nhờ đô thị hóa, đầu tư hạ tầng và mở rộng sản xuất công nghiệp. Chúng tôi xác định năm 2026 sẽ là giai đoạn tăng tốc trong chiến lược phát triển của NS BlueScope Việt Nam. Với nền tảng đổi mới sáng tạo và triết lý lấy khách hàng làm trọng tâm, chúng tôi tiếp tục củng cố vai trò tiên phong trong lĩnh vực tôn mạ và nâng cao giá trị mang lại cho thị trường.

