Sun PhuQuoc Airways bắt tay 2C2P, M-PAY thúc đẩy thanh toán đa phương thức tại Châu Á

Theo hợp tác, 2C2P - nền tảng thanh toán toàn cầu hàng đầu Đông Nam Á với hơn 350 khách hàng là những "ông lớn" toàn cầu gồm Facebook, Apple…sẽ cung cấp hạ tầng công nghệ thanh toán. M-PAY đóng vai trò là đơn vị kết nối, triển khai giải pháp tại Việt Nam và tích hợp vào hệ thống của Sun PhuQuoc Airways.

Thông qua đó, SPA triển khai giải pháp điều phối thanh toán thông minh (Payment Air Controller – PACO), cho phép tích hợp đồng thời nhiều phương thức thanh toán trên cùng một nền tảng. Quan trọng hơn, hệ thống này có khả năng hỗ trợ các phương thức thanh toán phổ biến tại từng thị trường, bao gồm thẻ quốc tế, ví điện tử, QR và chuyển khoản nội địa theo tiền bản địa.

Đây được xem là yếu tố then chốt trong bối cảnh hành vi thanh toán của du khách có sự khác biệt rõ rệt giữa các quốc gia. Việc thiếu các lựa chọn thanh toán phù hợp với thói quen địa phương thường trở thành rào cản trong quá trình đặt vé, đặc biệt với khách quốc tế.

Với giải pháp từ 2C2P, Sun PhuQuoc Airways có thể từng bước đáp ứng các phương thức thanh toán đặc thù tại từng thị trường, từ đó giúp hành khách dễ dàng hoàn tất giao dịch theo đúng thói quen sử dụng. Đồng thời, hệ thống cũng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế cao nhất, đảm bảo an toàn trong mọi giao dịch.

Theo báo cáo Strategy & Investment Outlook 2H 2025 của Velocity Ventures phối hợp cùng Pear Anderson, du lịch Đông Nam Á đang ghi nhận tăng trưởng mạnh, với doanh thu tăng 18% so với cùng kỳ, đạt 860 triệu USD. Việt Nam tiếp tục là thị trường dẫn đầu, với lượng khách quốc tế trong tháng 3 cao hơn 46% so với năm 2019.

Hành khách Sun PhuQuoc Airways

Tuy nhiên, các hãng hàng không vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức như hạn chế về phương thức thanh toán, rủi ro gian lận và quy trình đối soát phức tạp. Theo báo cáo IDC Infobrief do 2C2P và Antom thực hiện năm 2025, thị trường thanh toán số trong thương mại điện tử tại Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ đến năm 2028.

Việc Sun PhuQuoc Airways hợp tác cùng các đối tác công nghệ thanh toán không chỉ là một bước đi kỹ thuật, mà phản ánh rõ định hướng phát triển của hãng trong bối cảnh ngành hàng không đang bước vào giai đoạn cạnh tranh dựa trên trải nghiệm và năng lực số hóa.

Ông Worachat Luxkanalode, CEO của 2C2P, chia sẻ: "Khách du lịch ngày nay kỳ vọng trải nghiệm đặt vé nhanh chóng và phù hợp với thói quen địa phương. Với vai trò là đối tác giải pháp hàng đầu cho các hãng hàng không tại châu Á, chúng tôi rất vui khi hợp tác cùng M-PAY và Sun PhuQuoc Airways để đưa Phú Quốc đến gần hơn với du khách Việt Nam và khu vực."

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Tổng Giám đốc Sun PhuQuoc Airways, cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng hợp tác với M-PAY và 2C2P nhằm nâng cao sự thuận tiện và khả năng tiếp cận cho khách hàng tại Việt Nam và châu Á. Đây là một phần quan trọng trong cam kết mang đến hành trình ‘resort trên không’ kết nối xuyên suốt. Cùng với các đối tác, chúng tôi kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng và mở rộng khả năng tiếp cận trong khu vực."

Sun PhuQuoc Airways xây dựng hành trình du lịch với mỗi điểm chạm đều được thiết kế đồng bộ

Sun PhuQuoc Airways - hãng hàng không nghỉ dưỡng tiên phong của Việt Nam hướng tới kiến tạo một hành trình du lịch thư thái trọn vẹn – nơi mỗi điểm chạm, từ đặt vé, thanh toán đến trải nghiệm bay và dịch vụ tại điểm đến, đều được thiết kế đồng bộ và liền mạch.

Định hướng này cũng gắn chặt với tầm nhìn đưa Phú Quốc trở thành một trung tâm du lịch – hàng không quốc tế mới của khu vực. Khi mạng bay từng bước mở rộng và kết nối với các thị trường trọng điểm tại châu Á, việc xây dựng một nền tảng dịch vụ có khả năng "bản địa hóa" theo từng thị trường, từ phương thức thanh toán đến trải nghiệm khách hàng, sẽ là yếu tố then chốt giúp hãng tiếp cận và phục vụ du khách toàn cầu.

Với hợp tác này, SPA tiếp tục những bước đi vững chắc trong việc ứng dụng công nghệ số hóa, để hành trình bay của du khách được thuận tiện và "êm ái" tối đa. Trước đó, hãng đã ký kết hợp tác với Amadeus IT Group (Amadeus) - tập đoàn công nghệ hàng không, du lịch hàng đầu thế giới, triển khai hệ thống dịch vụ hành khách (Passenger Service System - PSS); phát triển hệ sinh thái bán hàng - khách hàng thân thiết, hướng tới cá nhân hóa toàn bộ hành trình; tích hợp các giải pháp vận hành nâng cao gồm SkyWORKS Suite và Revenue Accounting (Kế toán Doanh thu)...