Doanh nghiệp 'khát' lao động, đãi ngộ tốt vẫn không ăn thua

Khó tuyển lao động

Các khu công nghiệp phía Bắc TPHCM như Kim Huy, Đại Đăng, Sóng Thần, Mỹ Phước… có rất nhiều doanh nghiệp đặt bảng thông báo tuyển dụng trước cổng. Không ít doanh nghiệp bố trí nhân sự đến các điểm khác, đặt bàn tiếp nhận song rất hiếm người cầm hồ sơ đi tìm việc.

Chia sẻ với phóng viên, lãnh đạo một số doanh nghiệp cho biết, sau kỳ nghỉ Tết, người lao động đều quay trở lại làm việc. Tín hiệu tích cực về lao động giúp doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất song chưa đủ để giải tỏa áp lực nhân sự trong bối cảnh đơn hàng đang tăng, cần mở rộng quy mô sản xuất.

Nhiều doanh nghiệp ở TPHCM cần bổ sung lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Đại diện Công ty TNHH Diamond Việt Nam chuyên sản xuất giày da (phường Bến Cát, TPHCM) cho biết, hiện có hơn 6.000 công nhân lao động đang làm việc với mức lương hơn 12 triệu đồng/tháng/người. Các chế độ lương, thưởng luôn đảm bảo thực hiện đúng cam kết với người lao động. Ngoài ra, công ty còn có chính sách hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, người lao động đã gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, kể cả lúc khó khăn nhất.

Sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Công ty TNHH Diamond Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng khoảng 1.000 lao động để mở rộng quy mô sản xuất theo đơn hàng. Tuy nhiên, hoạt động tuyển dụng gặp khó khăn hơn so với những năm trước.

Công ty Kaiser Việt Nam chuyên sản xuất gỗ (phường Thới Hòa, TPHCM) hiện có hơn 4.000 lao động cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Theo lãnh đạo doanh nghiệp này, do nhu cầu mở rộng sản xuất nên công ty đang tuyển dụng thêm khoảng 1.000 lao động và đã phân bổ nhân sự đến các khu vực để tuyển dụng lao động.

“Những năm trước, khi cần lao động là tuyển đủ trong thời gian ngắn. Năm nay, tuyển dụng khó hơn, rất khó tuyển đủ số lượng theo yêu cầu” - đại diện Công ty Kaiser Việt Nam chia sẻ.

Theo vị đại diện, khó khăn trong tuyển dụng lao động có nhiều lý do nhưng nguyên nhân chính là bởi tâm lý số đông lao động mong muốn ổn định tại các công ty, không còn tình trạng “nhảy việc” ồ ạt như trước. Mặt khác, hiện nay nhiều tỉnh, thành trên cả nước đều có khu công nghiệp, tạo việc làm tại chỗ.

Công ty Cổ phần Găng Việt (phường Bến Cát, TPHCM) vừa xây dựng một nhà máy mới, hoạt động từ đầu năm 2026 với 10 dây chuyền sản xuất. Tổng nhu cầu tuyển dụng của 2 nhà máy là hơn 700 lao động với mức lương từ 8-20 triệu đồng/tháng, lao động được tham gia đầy đủ chế độ chính sách theo quy định. Doanh nghiệp còn xây dựng các chính sách phúc lợi như thưởng năng suất, tiền sữa, phụ cấp riêng cho phụ nữ, phụ cấp nuôi con nhỏ, phụ cấp ngành, miễn phí suất ăn ca đêm, xe đưa rước, cung cấp chỗ ở miễn phí cho lao động ở xa...

Dù đãi ngộ tốt nhưng việc tuyển dụng của Công ty Găng Việt đang gặp khó khăn, rất ít người liên hệ tìm việc làm.

Cần chiến lược dài hơi

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ , người lao động trở lại và tham gia thị trường lao động với tinh thần tích cực.

Sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động đã quay trở lại nhà máy.

Theo bà Thục, trung tâm đã tiếp nhận thông tin tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp, với nhu cầu tuyển gần 40.000 vị trí việc làm. Nhu cầu tuyển dụng tập trung chủ yếu ở nhóm lao động phổ thông , cùng các ngành dệt may - da giày, điện - điện tử, kinh doanh - bán hàng, dịch vụ, nội thất, du lịch, nhà hàng, khách sạn. Những lĩnh vực trên đều có nhu cầu sử dụng nhiều lao động và cần bổ sung nhân sự ngay sau Tết để bảo đảm tiến độ sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, hơn 80% nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm đến từ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, tập trung nhiều ở các khu công nghiệp thuộc khu vực Bắc TPHCM.

Đại diện Phòng Việc làm và an toàn lao động Sở Nội vụ TPHCM dự báo, thị trường lao động quý II năm nay tiếp tục tăng nhu cầu tuyển dụng. Theo đó, khu vực TPHCM tập trung việc làm lĩnh vực văn phòng, tài chính, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, bán lẻ, F&B và du lịch. Trong khi đó khu vực Bình Dương (cũ) tăng nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, chế biến, chế tạo. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) tăng nhu cầu tuyển dụng lĩnh vực cảng biển, logistics, dịch vụ hỗ trợ cảng...

Để hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM tăng cường tổ chức các phiên, sàn giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến; đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp và người lao động; tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề để nâng cao kỹ năng cho người lao động.

Theo các chuyên gia, để cân bằng cung - cầu bền vững, giải pháp không thể chỉ dừng ở tuyển dụng ngắn hạn mà cần gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp - cơ sở đào tạo - thị trường lao động, giúp người lao động nâng cao kỹ năng, thích ứng với xu hướng mới của nền kinh tế số và kinh tế xanh.