Hãng hàng không của ông Trịnh Văn Quyết làm việc với ACV và GTEL Logistics, khai thác Nhà ga 700 tỷ ở Hải Phòng

19-03-2026 - 16:23 PM | Doanh nghiệp

Theo tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Bamboo Airways Cargo và GTEL Logistics vừa đề xuất phương án hợp tác khai thác Nhà ga hàng hóa Cát Bi.

Theo tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng HKQT Cát Bi đã có buổi làm việc với đại diện Bamboo Airways Cargo và GTEL Logistics nhằm trao đổi, đề xuất phương án hợp tác khai thác Nhà ga hàng hóa Cát Bi dự kiến đưa vào hoạt động từ tháng 6/2026 tới.

Tại buổi làm việc, Bamboo Airways Cargo và GTEL Logistics đã trình bày các phương án phối hợp khai thác, tập trung vào tổ chức vận hành, kết nối mạng lưới vận chuyển và tối ưu chuỗi logistics, nhằm phát huy hiệu quả ngay khi nhà ga đi vào hoạt động.

Dự án Nhà ga hàng hóa sân bay Cát Bi được đầu tư xây dựng với công suất 100.000 tấn hàng hóa/năm cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; có khả năng mở rộng lên tới 250.000 tấn/năm trong tương lai.

Theo ACV, việc đề xuất hợp tác giữa các đơn vị được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác hàng hóa, thúc đẩy phát triển logistics hàng không tại Hải Phòng và khu vực, đồng thời từng bước đưa sân bay quốc tế Cát Bi trở thành điểm trung chuyển hàng hóa quan trọng của miền Bắc.﻿

Dự án Nhà ga hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư được triển khai trên khu đất rộng 86.776 m², với tổng vốn đầu tư khoảng 725 tỷ đồng. Công trình được thiết kế một tầng, sử dụng kết cấu thép, có công suất khai thác 100.000 tấn hàng hóa mỗi năm và định hướng có thể nâng cấp lên 250.000 tấn/năm trong tương lai.

Bamboo Airways Cargo (BAC) là đơn vị vận chuyển hàng hóa được Bamboo Airways thành lập vào năm 2023. Doanh nghiệp đặt trụ sở tại tầng 23, Bamboo Airways Tower, số 265 Cầu Giấy, Hà Nội, với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Trong đó, Bamboo Airways sở hữu 75% vốn (tương đương 15 tỷ đồng), phần còn lại do các cổ đông cá nhân nắm giữ.﻿

Gần đây, Bamboo Airways đang đẩy mạnh chiến lược phát triển nguồn lực và đội bay. Hãng vừa ký biên bản ghi nhớ với BAA Training Vietnam hôm 17/3 để tiếp tục phối hợp triển khai các chương trình đào tạo học viên phi công, trong đó trọng tâm là chương trình đào tạo phi công MPL (Multi-Crew Pilot License), hướng tới tự chủ nguồn nhân lực phục vụ giai đoạn tăng trưởng mới. Hãng cũng cho biết có kế hoạch tuyển dụng 1.000 tiếp viên hàng không.

Theo kế hoạch, Bamboo Airways dự kiến mở rộng đội bay, tăng thêm 8-10 máy bay mỗi năm, hướng tới quy mô 30 máy bay. Hãng cũng đang làm việc với Boeing để tái khởi động các hợp đồng mua máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner, đồng thời xem xét thuê thêm dòng máy bay thân hẹp Boeing 737 MAX.﻿

Phụng Tiên

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng trả lương thợ lái máy tới 65 triệu/tháng, công nhân 29 triệu/tháng, gom 25.000 quân làm đường sắt

MBS dự báo lợi nhuận 2 công ty xây dựng tăng 'bốc đầu' 111% và 233%

Doanh nghiệp 'khát' lao động, đãi ngộ tốt vẫn không ăn thua

16:23 , 19/03/2026
15:03 , 19/03/2026
15:03 , 19/03/2026
14:01 , 19/03/2026

