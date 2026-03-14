Khách sạn 10.000 tỷ của FLC "thất thủ" vì giới siêu giàu Ấn Độ, ông Trịnh Văn Quyết vừa trở lại đã có hàng loạt động thái

14-03-2026 - 08:27 AM | Doanh nghiệp

Sự gia tăng tần suất tổ chức các sự kiện quy mô lớn của giới siêu giàu Ấn Độ tại quần thể nghỉ dưỡng FLC Hạ Long diễn ra cùng thời điểm Tập đoàn FLC ghi nhận những biến động quan trọng sau khi nhà sáng lập Trịnh Văn Quyết trở lại.

Khách sạn 10.000 tỷ của FLC "thất thủ" vì giới siêu giàu Ấn Độ, ông Trịnh Văn Quyết vừa trở lại đã có hàng loạt động thái- Ảnh 1.

Không gian đám cưới lộng lẫy như trong truyện cổ tích.

Từ ngày 6 đến ngày 11/3, khách sạn FLC Grand Hotel Hạ Long ghi nhận sự kiện lễ cưới của một cặp đôi tỷ phú Ấn Độ với khoảng 300 khách mời quốc tế.

Thống kê từ các đơn vị lưu trú cho thấy đây là sự kiện cưới thứ 3 của giới thượng lưu Ấn Độ diễn ra tại cơ sở này tính từ đầu năm 2026. Kế hoạch kinh doanh dự kiến từ nay đến cuối năm của khách sạn sẽ tiếp tục đón thêm 5 đến 6 sự kiện quốc tế tương tự, đồng thời phục vụ các đoàn khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị) với quy mô từ 500 đến 1.000 người mỗi đoàn.

Khách sạn 10.000 tỷ của FLC "thất thủ" vì giới siêu giàu Ấn Độ, ông Trịnh Văn Quyết vừa trở lại đã có hàng loạt động thái- Ảnh 2.

Cơ sở lưu trú này bao gồm 649 phòng tiêu chuẩn quốc tế với năng lực tiếp đón tối đa 1.500 khách, thuộc quần thể nghỉ dưỡng có tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng do Tập đoàn FLC triển khai.

Theo phân tích của các doanh nghiệp lữ hành, hạ tầng giao thông đồng bộ kết nối trực tiếp với hệ thống sân bay quốc tế là động lực chính giúp Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu di chuyển nhanh chóng của các đoàn khách đông người.

Xu hướng này cũng phản ánh bức tranh chung của ngành du lịch địa phương khi khu vực Vịnh Hạ Long đã đón 3 đám cưới tỷ phú khác chỉ trong nửa đầu tháng 2/2026.

Hoạt động khai thác dịch vụ tại FLC Hạ Long đang cho thấy các chuyển động mới trong giai đoạn Tập đoàn FLC tiến hành các bước tái cấu trúc. Vào cuối năm 2025, ông Trịnh Văn Quyết đã chính thức quay trở lại thương trường sau khi hoàn tất nghĩa vụ thi hành án.

Đi kèm với sự kiện này, cơ cấu nhân sự cấp cao của FLC liên tục được kiện toàn, nổi bật là quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Văn Nam (sinh năm 1991) đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc. Đáng chú ý, song song với đà phục hồi của mảng dịch vụ lưu trú, từ ngày 6/3, toàn bộ cổ phiếu FLC đã chính thức được phép giao dịch tự do trở lại đối với tất cả cổ đông, đánh dấu một mốc thời gian mới trong quá trình vận hành của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Anh Khôi

Hãng bia Carlsberg tại Việt Nam lỗ hơn 800 tỷ đồng năm 2025, dù doanh thu "khủng" gần 16.000 tỷ đồng

Nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam suốt 5 năm chạy quá công suất, tới 120%: Chuyện gì đã xảy ra?

Novaland bùng nổ

Trước khi Thủ tướng phát lệnh, Chủ tịch Trương Gia Bình đã sớm đón đầu một "mỏ vàng" mới tại Việt Nam, thu hàng chục nghìn tỷ mỗi năm

Công ty của vị Giáo sư U70 giàu nhất Việt Nam xuất khẩu cả trăm triệu USD mỗi năm sang Hoa Kỳ đặt mục tiêu thu về 4.200 tỷ đồng năm 2026

ACV điều lãnh đạo sân bay Liên Khương về chỉ huy dự án sân bay Long Thành

