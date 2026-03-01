Công ty của vị Giáo sư U70 giàu nhất Việt Nam xuất khẩu cả trăm triệu USD mỗi năm sang Hoa Kỳ đặt mục tiêu thu về 4.200 tỷ đồng năm 2026

CTCP Vicostone (mã CK: VCS) vừa công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với kế hoạch kinh doanh thận trọng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu được dự báo còn nhiều biến động.

Ban lãnh đạo Vicostone cho rằng năm 2026 kinh tế thế giới có thể tiếp tục diễn biến phức tạp khi chuỗi cung ứng toàn cầu đang trong quá trình tái cấu trúc, đồng thời xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng. Các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách phát triển nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và tăng cường năng lực cạnh tranh.



Trong bối cảnh đó, Vicostone đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt 4.186 tỷ đồng, tăng khoảng 1,4% so với kết quả thực hiện năm 2025. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 744 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 10% so với năm trước.



Một nội dung đáng chú ý khác sẽ được công ty trình cổ đông là kế hoạch nhận chuyển nhượng dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhựa polyester không no có khả năng chịu bức xạ UV và bền thời tiết, ứng dụng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh và các vật liệu compozit khác” từ công ty mẹ là CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A.



Sản phẩm chủ lực của dự án là nhựa polyester không no – nguyên liệu quan trọng trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh tấm lớn – với công suất thiết kế khoảng 25.000 tấn mỗi năm.

Theo Vicostone, việc tiếp nhận dự án này sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn về nguồn nguyên liệu đầu vào, đồng thời mở rộng thêm mảng kinh doanh hóa chất.

Được biết, chủ trương thâu tóm dự án này vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua từ năm 2025, tuy nhiên quá trình thực hiện chưa thể triển khai theo đúng kế hoạch do doanh nghiệp gặp vướng mắc ở một số thủ tục pháp lý liên quan đến pháp luật về đầu tư và đất đai.



Về kết quả kinh doanh năm 2025, Vicostone ghi nhận doanh thu 4.129 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 694 tỷ đồng, giảm 14% so với năm 2024. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất của doanh nghiệp kể từ năm 2016.

Vicostone hiện là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu đá nhân tạo hàng đầu Việt Nam, gắn liền với tên tuổi của Hồ Xuân Năng – Chủ tịch HĐQT công ty. Với lượng cổ phần nắm giữ tại Vicostone, giá trị tài sản của ông Năng ước tính hơn 5.300 tỷ đồng.

Kết phiên giao dịch 13/3, cổ phiếu VCS có giá là 41.400 đồng/cp. Vốn hoá thị trường đạt 6.600 tỷ đồng.

Bên cạnh vai trò doanh nhân, ông Hồ Xuân Năng còn được biết đến như một nhà khoa học trong lĩnh vực kỹ thuật. Ông hiện là giảng viên kiêm Chủ tịch Trường Đại học Phenikaa, đồng thời từng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa. Ông có hơn 18 năm tham gia giảng dạy ở bậc đại học và sau đại học.



Theo danh sách ứng viên Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2025 do Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố, PGS.TS Hồ Xuân Năng đã đạt chuẩn chức danh Giáo sư năm 2025.

Kết thúc năm 2025, ông Hồ Xuân Năng (SN 1964), Chủ tịch HĐQT Vicostone (mã: VCS) nằm trong top 35 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam với khối tài sản 6.019 tỷ đồng.﻿