Novaland bùng nổ

Sau chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp từ ngày 25/2 đến 4/3, mã NVL của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) đã đảo chiều tích cực khi liên tục tăng giá trong những phiên giao dịch gần đây.

Phiên 12/3 ghi nhận mức tăng kịch biên độ, đi kèm thanh khoản gần 20 triệu cổ phiếu được sang tay.



Kết phiên 13/3, đà hưng phấn tiếp tục được duy trì khi NVL tăng trần lên 12.650 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường của Novaland hiện đạt trên 28.000 tỷ đồng.

Biến động bất ngờ của cổ phiếu NVL diễn ra trong bối cảnh UBND tỉnh đã ban hành quyết định về việc thành lập Tổ soạn thảo Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương (Tổ soạn thảo).



Hiện nay, dự án Aqua City, dự án sống còn của Novaland﻿ có quy mô 1.000 hecta nằm ở TP Biên Hòa, Đồng Nai.



Sau giai đoạn gặp khó khăn, dự án này đã được tháo gỡ vướng mắc pháp lý và tăng tốc với hàng ngàn công nhân thi công hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan và nhà ở tại các phân khu River Park 2, Ever Green 2 và Đảo Phượng Hoàng, đồng thời đưa vào vận hành nhiều tiện ích mới như: khu vui chơi NovaDreams Magic House, các thương hiệu F&B tại TTTM NovaMall, loạt tiện ích thể thao – giải trí tại Citigym Lifestyle Center…

Ở diễn biến liên quan, CTCP Diamond Properties – pháp nhân có liên quan đến gia đình Chủ tịch Bùi Thành Nhơn vừa đăng ký bán gần 2,2 triệu cổ phiếu NVL nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 13/3 đến 10/4/2026, thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.



Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu NVL do Diamond Properties nắm giữ sẽ giảm từ gần 171,4 triệu đơn vị xuống còn hơn 169,2 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 7,679% xuống 7,582% vốn điều lệ tại Novaland.



Trước đó, doanh nghiệp này cũng từng đăng ký bán số cổ phiếu trên trong giai đoạn 29/1–27/2/2026 nhưng không thực hiện do thay đổi kế hoạch, vì vậy vẫn giữ nguyên sở hữu 171,4 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 7,679% vốn.



Ngoài ra, Novaland dự kiến chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 19/3 tới, với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 (mỗi cổ phiếu tương ứng một quyền biểu quyết). Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 23/4/2026; địa điểm và nội dung chi tiết sẽ được công ty thông báo trong thư mời gửi tới cổ đông.

