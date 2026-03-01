Truy tố lãnh đạo Herbitech, thu hồi hơn 740 thực phẩm chức năng gồm cả Baby Shark giả

Theo kết luận từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, ông Phạm Vũ Khiêm cùng các đồng phạm tại Công ty Herbitech đã vận hành một hệ thống gian lận tài chính và sản xuất tinh vi trong nhiều năm. Về mặt sổ sách, doanh nghiệp này lập ra hai hệ thống kế toán khác nhau để giấu bớt doanh thu thực tế khoảng 190 tỷ đồng, từ đó trốn đóng hơn 55,8 tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước.

Với số vốn điều lệ 40 tỷ đồng và một nhà máy lớn tại Sóc Sơn, Herbitech từng tạo ra vẻ ngoài của một doanh nghiệp làm ăn bài bản nhưng thực chất lại cắt giảm tối đa chi phí bằng cách lừa dối người tiêu dùng.

Cán bộ điều tra đấu tranh với đối tượng Phạm Vũ Khiêm. Giám đốc Công ty Herbitech Ảnh: CAND

Thủ đoạn chính của nhóm lãnh đạo này là chỉ đạo nhân viên cấp dưới tự ý bớt xén nguyên liệu hoặc thay đổi các thành phần quan trọng so với những gì đã đăng ký với Bộ Y tế. Dù sản phẩm thực tế không đủ chất lượng và hàm lượng như công bố, công ty vẫn lập khống các lệnh sản xuất để hợp thức hóa hàng hóa đưa ra thị trường.

Quy mô sai phạm của Herbitech mở rộng đáng kể qua từng năm, khi số lượng loại sản phẩm vi phạm tăng từ 3 loại vào năm 2018 lên tới hơn 200 loại vào năm 2023. Trong số đó, sản phẩm bổ sung dinh dưỡng Baby Shark đã bị cơ quan giám định khẳng định là hàng giả hoàn toàn.

Tính đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được 89 lô hàng giả với tổng giá trị bán ra hơn 10 tỷ đồng. Trước những sai phạm nghiêm trọng này, Bộ Y tế và các địa phương, đặc biệt là TP.HCM, đã vào cuộc quyết liệt để thu hồi toàn bộ 67 loại sản phẩm là hàng giả và 675 sản phẩm không đạt chuẩn khác do Herbitech sản xuất.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương rà soát các đại lý, cửa hàng thuốc và yêu cầu ngừng ngay việc phân phối các mặt hàng này để bảo vệ sức khỏe người dân.

Vụ án hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Người tiêu dùng được khuyến cáo cần kiểm tra kỹ nguồn gốc thực phẩm chức năng đang sử dụng và tuyệt đối không mua các sản phẩm nằm trong danh mục thu hồi của Herbitech để tránh tiền mất tật mang.