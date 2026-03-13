Vượt qua nhiều cường quốc, đại diện Việt Nam đứng Top 1 thế giới về sức mạnh thương hiệu viễn thông, được định giá gần 8 tỷ USD

Viettel đứng số 1 thế giới về sức mạnh thương hiệu viễn thông

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) cho biết vừa được xếp hạng là thương hiệu có sức mạnh đứng đầu trong tất cả các nhà mạng viễn thông trên thế giới, với chỉ số Sức mạnh Thương hiệu (Brand Strength Index - BSI) đạt 89,9/100 và xếp hạng AAA+, mức cao nhất theo thang đánh giá của tổ chức Brand Finance.



Kết quả này đánh dấu bước bứt phá của Viettel sau hai năm liên tiếp đứng thứ hai, chính thức vươn lên vị trí dẫn đầu toàn cầu về sức mạnh thương hiệu trong lĩnh vực viễn thông.



Theo Brand Finance, cần phân biệt rõ giữa “sức mạnh thương hiệu” và “giá trị thương hiệu”. Giá trị thương hiệu phản ánh giá trị tài chính của một thương hiệu, có mối tương quan chặt chẽ với doanh thu, lợi nhuận và triển vọng tăng trưởng trong tương lai…



Trong khi đó, sức mạnh thương hiệu thể hiện mức độ uy tín, niềm tin và sự gắn bó của khách hàng đối với thương hiệu. Chỉ số này được Brand Finance đo lường thông qua khảo sát người dùng và đánh giá trên nhiều tiêu chí như mức độ tin cậy, sự yêu thích, khả năng khách hàng lựa chọn thương hiệu và sẵn sàng giới thiệu thương hiệu cho người khác. Sức mạnh thương hiệu có tác động đáng kể đến giá trị thương hiệu.

Trong danh sách trên còn có các thương hiệu hàng đầu của nhiều quốc gia như Malaysia, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines ﻿, Thụy Sĩ, Bỉ, Phần Lan, Kenya, Nam Phi.

Xét theo góc độ giá trị thương hiệu Viettel hiện được định giá 7,9 tỷ USD, là doanh nghiệp viễn thông lớn nhất Đông Nam Á, đứng top 20 thương hiệu viễn thông thế giới, là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất tại bảng xếp hạng Top Global 500.

Brand Finance là công ty định giá thương hiệu hàng đầu thế giới, thành lập năm 1996, có trụ sở tại London (Vương quốc Anh) và hiện diện tại hơn 20 quốc gia. Hằng năm, Brand Finance tiến hành định giá hơn 70.000 thương hiệu trên toàn cầu.

Brand Finance là tổ chức duy nhất sở hữu phương pháp định giá thương hiệu đáp ứng tiêu chuẩn ISO 10668 – tiêu chuẩn quốc tế về định giá thương hiệu. Theo phương pháp này, giá trị thương hiệu được xác định dựa trên ba yếu tố chính gồm Chỉ số sức mạnh thương hiệu (Brand Strength Index – BSI), tỷ lệ bản quyền thương hiệu của ngành và doanh thu dự báo của doanh nghiệp.

Viettel tiếp tục là nhà mạng dẫn đầu về tốc độ mạng di động tại Việt Nam

Bên cạnh đó, ﻿theo số liệu tốc độ Internet 5G mới nhất tính đến tháng 1/2026 từ công cụ i-Speed của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC - Bộ Khoa học và Công nghệ), mạng 5G Viettel có tốc độ tăng vọt, đạt 617 Mbps.

Tốc độ này cho phép người dùng có thể tải về một bộ phim 4K với dung lượng 10 GB trong khoảng 2-3 phút, hay một tệp tài liệu 1 GB trong khoảng 10-20 giây. Kết quả này đã giúp kéo chỉ số 5G chung của Việt Nam tăng cao, lần đầu tiên tiệm cận mốc 600 Mbps trên biểu đồ của i-Speed, đạt tốc độ trung vị 594,81 Mbps.

Cũng theo kết quả công bố từ VNNIC, tốc độ mạng 5G VNPT trong tháng 1/2026 lần lượt là 311,11 Mbps và MobiFone là 187,57 Mbps. Về tốc độ Internet di động nói chung bao gồm cả 3G, 4G, 5G, mạng di động của Việt Nam trong tháng 1/2026 đạt 90,05 Mbps, giảm nhẹ so với mức 93 Mbps vào tháng 12/2025. Tốc độ của Internet di động Viettel, VNPT, MobiFone lần lượt là 111,28 Mbps, 73,33 Mbps, 55,42 Mbps.

Trong tháng 2/2026, chất lượng mạng di động toàn quốc có tốc độ tải xuống nhanh hơn 33,31% và tải lên tăng 28,1%. Trong đó, Viettel là nhà mạng dẫn đầu về tốc độ mạng di động, ghi nhận tốc độ tăng hơn gấp đôi so với tháng trước. Cụ thể, tốc độ tải xuống đạt 234,65 Mbps, trong khi tốc độ tải lên đạt 47,73 Mbps, tiếp tục dẫn đầu.