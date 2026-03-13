Tăng trưởng vượt Singapore, Thái Lan, một thị trường tỷ đô của Việt Nam hút 'biểu tượng công nghệ' 143 tuổi từ Đức

Tập đoàn Vorwerk của Đức tại buổi ra mắt sản phẩm ngày 11/3/2026

Theo Báo cáo Chiến lược Xuất khẩu Thiết bị Nhà bếp nhỏ Đông Nam Á năm 2026 — được tổng hợp từ dữ liệu của Grand View Research, Statista và nền tảng Alibaba — quy mô thị trường khu vực dự kiến đạt 2,3 tỷ USD vào năm 2030.

Trong đó, Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép 9,1%, vượt qua các nền kinh tế như Indonesia (8,2%), Thái Lan (7,5%) và Singapore (5,9%). Động lực chính đến từ quá trình đô thị hóa và sự mở rộng của tầng lớp trung lưu.

Nguồn dữ liệu: Báo cáo của Alibaba

Dữ liệu nội bộ từ Alibaba.com cho thấy lượng tìm kiếm thiết bị bếp nhỏ gọn tại Đông Nam Á đã tăng 533% và dụng cụ đa năng tăng 427%. Các sản phẩm tích hợp đa chức năng có tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng cao hơn 28% so với thiết bị đơn lẻ.

Chi phí tuân thủ rào cản kỹ thuật tại Việt Nam cũng tạo thuận lợi cho dòng vốn ngoại. Chi phí cấp chứng nhận TCVN/QCR trong nước hiện dao động từ 3.500 đến 5.500 USD với thời gian xử lý nhanh. Mức phí này thấp hơn đáng kể so với rào cản chi phí 8.000 đến 12.000 USD của chứng nhận SNI tại Indonesia.

Yếu tố pháp lý kết hợp với sức cầu lớn biến Việt Nam thành thị trường trọng điểm trong chiến lược mở rộng của các doanh nghiệp quốc tế.

Đón đầu dư địa này, tập đoàn Vorwerk của Đức vừa chính thức ra mắt robot nấu ăn Thermomix TM7 tại TP. Hồ Chí Minh. Hoạt động từ năm 1883, Vorwerk ghi nhận doanh thu hợp nhất 3,2 tỷ euro vào năm 2024 và đang vận hành tại hơn 60 quốc gia.

Bà Andrea Sühl, Tổng Lãnh sự CHLB Đức tại TP. Hồ Chí Minh, giới thiệu về hãng Vorwerk

Tại sự kiện, bà Andrea Sühl, Tổng Lãnh sự CHLB Đức tại TP. Hồ Chí Minh, nhận định Vorwerk là thương hiệu phổ biến tại Đức và là sản phẩm biểu tượng cho kỹ thuật cơ khí của quốc gia này, giúp công việc làm bếp trở nên dễ dàng hơn.

Thiết bị Thermomix TM7 tích hợp nền tảng Cookidoo với hơn 100.000 công thức nấu ăn, đáp ứng xu hướng tinh gọn hóa không gian sống.

Bà Trang Đỗ - cựu lãnh đạo Tupperware, hiện là đại diện Vorwerk Việt Nam

Nhận định về khả năng bản địa hóa của sản phẩm, bà Trang Đỗ - cựu lãnh đạo Tupperware, hiện là đại diện Vorwerk Việt Nam - kỳ vọng thiết bị sẽ là "cầu nối" giúp các gia đình tự tay tái hiện chuẩn xác những món ăn ba miền cầu kỳ như bún bò, phở hay bánh đúc, mang đến trải nghiệm ẩm thực đầy cảm hứng.

Tính chính xác trong vận hành của sản phẩm được duy trì qua chuỗi cung ứng đặc thù, khi hệ thống động cơ và dao cắt được sản xuất trực tiếp tại Đức, sau đó lắp ráp hoàn thiện tại Pháp.

Về chiến lược tiếp cận, doanh nghiệp Đức không phân phối qua các siêu thị điện máy truyền thống mà áp dụng mô hình cửa hàng trải nghiệm (Studio).

Khách hàng thường tìm kiếm thông tin trên internet, sau đó đến trực tiếp Studio để trải nghiệm thực tế trước khi mua sắm. Mô hình tư vấn chuyên sâu này từng mang lại hiệu quả tại thị trường Trung Quốc với hệ thống hơn 100 Studio đang vận hành.

Việc triển khai chiến lược tương tự tại Việt Nam cho thấy tham vọng thiết lập chuẩn mực bán hàng mới trong phân khúc thiết bị nhà bếp cao cấp.