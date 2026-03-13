Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tăng trưởng vượt Singapore, Thái Lan, một thị trường tỷ đô của Việt Nam hút 'biểu tượng công nghệ' 143 tuổi từ Đức

13-03-2026 - 14:41 PM | Doanh nghiệp

Tăng trưởng vượt Singapore, Thái Lan, một thị trường tỷ đô của Việt Nam hút 'biểu tượng công nghệ' 143 tuổi từ Đức

Với tốc độ tăng trưởng 9,1% dẫn đầu Đông Nam Á cùng với quy mô thị trường 2,3 tỷ USD 2030, Việt Nam đang trở thành bến đỗ mới của các tập đoàn công nghệ gia dụng toàn cầu.

Tập đoàn Vorwerk của Đức tại buổi ra mắt sản phẩm ngày 11/3/2026

Theo Báo cáo Chiến lược Xuất khẩu Thiết bị Nhà bếp nhỏ Đông Nam Á năm 2026 — được tổng hợp từ dữ liệu của Grand View Research, Statista và nền tảng Alibaba — quy mô thị trường khu vực dự kiến đạt 2,3 tỷ USD vào năm 2030.

Trong đó, Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép 9,1%, vượt qua các nền kinh tế như Indonesia (8,2%), Thái Lan (7,5%) và Singapore (5,9%). Động lực chính đến từ quá trình đô thị hóa và sự mở rộng của tầng lớp trung lưu.

Nguồn dữ liệu: Báo cáo của Alibaba

Dữ liệu nội bộ từ Alibaba.com cho thấy lượng tìm kiếm thiết bị bếp nhỏ gọn tại Đông Nam Á đã tăng 533% và dụng cụ đa năng tăng 427%. Các sản phẩm tích hợp đa chức năng có tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng cao hơn 28% so với thiết bị đơn lẻ.

Chi phí tuân thủ rào cản kỹ thuật tại Việt Nam cũng tạo thuận lợi cho dòng vốn ngoại. Chi phí cấp chứng nhận TCVN/QCR trong nước hiện dao động từ 3.500 đến 5.500 USD với thời gian xử lý nhanh. Mức phí này thấp hơn đáng kể so với rào cản chi phí 8.000 đến 12.000 USD của chứng nhận SNI tại Indonesia.

Yếu tố pháp lý kết hợp với sức cầu lớn biến Việt Nam thành thị trường trọng điểm trong chiến lược mở rộng của các doanh nghiệp quốc tế.

Đón đầu dư địa này, tập đoàn Vorwerk của Đức vừa chính thức ra mắt robot nấu ăn Thermomix TM7 tại TP. Hồ Chí Minh. Hoạt động từ năm 1883, Vorwerk ghi nhận doanh thu hợp nhất 3,2 tỷ euro vào năm 2024 và đang vận hành tại hơn 60 quốc gia.

Bà Andrea Sühl, Tổng Lãnh sự CHLB Đức tại TP. Hồ Chí Minh, giới thiệu về hãng Vorwerk

Tại sự kiện, bà Andrea Sühl, Tổng Lãnh sự CHLB Đức tại TP. Hồ Chí Minh, nhận định Vorwerk là thương hiệu phổ biến tại Đức và là sản phẩm biểu tượng cho kỹ thuật cơ khí của quốc gia này, giúp công việc làm bếp trở nên dễ dàng hơn.

Thiết bị Thermomix TM7 tích hợp nền tảng Cookidoo với hơn 100.000 công thức nấu ăn, đáp ứng xu hướng tinh gọn hóa không gian sống.

Bà Trang Đỗ - cựu lãnh đạo Tupperware, hiện là đại diện Vorwerk Việt Nam

Nhận định về khả năng bản địa hóa của sản phẩm, bà Trang Đỗ - cựu lãnh đạo Tupperware, hiện là đại diện Vorwerk Việt Nam - kỳ vọng thiết bị sẽ là "cầu nối" giúp các gia đình tự tay tái hiện chuẩn xác những món ăn ba miền cầu kỳ như bún bò, phở hay bánh đúc, mang đến trải nghiệm ẩm thực đầy cảm hứng.

Tính chính xác trong vận hành của sản phẩm được duy trì qua chuỗi cung ứng đặc thù, khi hệ thống động cơ và dao cắt được sản xuất trực tiếp tại Đức, sau đó lắp ráp hoàn thiện tại Pháp.

Về chiến lược tiếp cận, doanh nghiệp Đức không phân phối qua các siêu thị điện máy truyền thống mà áp dụng mô hình cửa hàng trải nghiệm (Studio).

Khách hàng thường tìm kiếm thông tin trên internet, sau đó đến trực tiếp Studio để trải nghiệm thực tế trước khi mua sắm. Mô hình tư vấn chuyên sâu này từng mang lại hiệu quả tại thị trường Trung Quốc với hệ thống hơn 100 Studio đang vận hành.

Việc triển khai chiến lược tương tự tại Việt Nam cho thấy tham vọng thiết lập chuẩn mực bán hàng mới trong phân khúc thiết bị nhà bếp cao cấp.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hãng bia Carlsberg tại Việt Nam lỗ hơn 800 tỷ đồng năm 2025, dù doanh thu "khủng" gần 16.000 tỷ đồng

Hãng bia Carlsberg tại Việt Nam lỗ hơn 800 tỷ đồng năm 2025, dù doanh thu "khủng" gần 16.000 tỷ đồng Nổi bật

Nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam suốt 5 năm chạy quá công suất, tới 120%: Chuyện gì đã xảy ra?

Nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam suốt 5 năm chạy quá công suất, tới 120%: Chuyện gì đã xảy ra? Nổi bật

Lãnh đạo FPT: “Liên minh các doanh nghiệp cam kết thúc đẩy hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam”

Lãnh đạo FPT: “Liên minh các doanh nghiệp cam kết thúc đẩy hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam”

14:00 , 13/03/2026
Gỡ vướng để đẩy nhanh loạt dự án quy mô lớn của T&T Group tại Quảng Trị

Gỡ vướng để đẩy nhanh loạt dự án quy mô lớn của T&T Group tại Quảng Trị

14:00 , 13/03/2026
Một số doanh nghiệp thủy sản tạm dừng xuất khẩu Trung Đông

Một số doanh nghiệp thủy sản tạm dừng xuất khẩu Trung Đông

13:31 , 13/03/2026
Nam Phi bắt ông Chu Đăng Khoa trong vụ án sừng tê giác

Nam Phi bắt ông Chu Đăng Khoa trong vụ án sừng tê giác

12:43 , 13/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên