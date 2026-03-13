Một số doanh nghiệp thủy sản tạm dừng xuất khẩu Trung Đông

Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, qua khảo sát một số doanh nghiệp (DN) hội viên cho thấy, xung đột tại khu vực Trung Đông đang tác động đến hệ thống logistics quốc tế, đặc biệt vận tải biển. Các DN trong nước chịu tác động khi giá cước vận tải đã tăng.

Một số ngành hàng như cá tra xuất khẩu sang Trung Đông đang tạm ngừng, tiêu thụ tại một số thị trường khác cũng chậm.

DN thủy sản phản ánh, một số tuyến vận tải đi Mỹ (bờ Đông) và châu Âu phải thay đổi hành trình, đi vòng qua châu Phi, làm kéo dài thời gian vận chuyển thêm từ 7-10 ngày so với bình thường, thậm chí có thể lâu hơn trong thời gian tới.

Một số hãng tàu đã hủy chuyến, tạm dừng khai thác một số tuyến, đặc biệt các tuyến liên quan hoặc đi qua khu vực Trung Đông. Đối với thị trường Israel, nhiều lô hàng phải chuyển cảng sang Ai Cập để nhận hàng và vận chuyển tiếp bằng đường bộ.

Phần lớn DN cho biết, hoạt động giao hàng vẫn được duy trì, nhưng thời gian vận chuyển kéo dài và lịch tàu thiếu ổn định. Đi kèm đó, xu hướng tăng chi phí logistics đã bắt đầu xuất hiện, nếu tình hình kéo dài, chi phí logistics có thể tăng mạnh như giai đoạn dịch COVID-19, đặc biệt khi xung đột kéo dài.

Một số hãng tàu đã thông báo tăng phụ phí khoảng 2.000-4.000 USD/container lạnh, phát sinh thêm các phụ phí liên quan đến rủi ro hoặc nhiên liệu.

Ở trong nước, chi phí vận chuyển container đường bộ đã tăng, có đơn vị vận tải thông báo tăng khoảng 500.000 đồng/container 40 feet, do giá dầu diesel tăng mạnh. Giá dầu thế giới tăng đang tạo áp lực làm tăng chi phí nhiên liệu, chi phí vận chuyển và các chi phí sản xuất đầu vào khác.

Đánh giá tác động đến thị trường xuất khẩu, một số DN có thị trường chính tại Mỹ, Nhật Bản, Bắc Âu và Tây Âu cho biết, chưa chịu tác động trực tiếp lớn, ngoài yếu tố cước vận tải tăng.

Theo các DN xuất khẩu sang Trung Đông và Nam Âu, việc giao hàng đang gặp khó khăn, thậm chí tạm thời không thể vận chuyển hàng. Một số DN đã tạm dừng xuất khẩu sang Trung Đông do rủi ro vận tải và thiếu chuyến tàu, dù nhu cầu thực phẩm vẫn cao, các đơn hàng không bị hủy, chủ yếu gặp khó khăn trong khâu giao hàng. Một số ngành hàng như cá tra xuất khẩu sang Trung Đông đang tạm ngừng, trong khi tiêu thụ tại một số thị trường khác cũng chậm.

Do giá dầu và chi phí vận chuyển tăng, DN dự báo giá nguyên liệu thủy sản có thể tăng trong thời gian tới (do chi phí khai thác, nuôi trồng và vận chuyển tăng). Áp lực chi phí có thể ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh của hàng xuất khẩu.

Trước những rủi ro trên, VASEP và các DN thủy sản kiến nghị Bộ Công Thương , các bộ ngành, các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời cung cấp thông tin và cảnh báo liên quan thị trường quốc tế cho DN xuất khẩu. Xem xét các giải pháp hỗ trợ DN trong trường hợp chi phí logistics và nhiên liệu tăng mạnh, đặc biệt nếu xung đột kéo dài (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hoặc lâu hơn).

Các bộ ngành tăng cường làm việc với các hãng tàu và các đối tác logistics quốc tế nhằm duy trì ổn định các tuyến vận tải phục vụ xuất khẩu; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường, giảm phụ thuộc vào các khu vực có rủi ro địa chính trị cao.