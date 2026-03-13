Lãnh đạo FPT: “Liên minh các doanh nghiệp cam kết thúc đẩy hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam”

Phiên họp do Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Xây dựng, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố, một số cơ sở giáo dục, đào tạo, các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ: FPT, Phenikaa, VSAP Lab…

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn - Ảnh: VGP/Thu Sa

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và tái cấu trúc sâu sắc cả về công nghệ và chuỗi cung ứng. Nhiều quốc gia và nền kinh tế lớn đang thúc đẩy đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tăng cường tính tự chủ chiến lược trong lĩnh vực bán dẫn.

Thời gian vừa qua, các bộ, ngành đã tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn và Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, nâng cao năng lực thiết kế, sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực bán dẫn.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã rà soát, đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ, thảo luận các giải pháp nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam nhanh, mạnh và hiệu quả hơn; cho ý kiến về Kế hoạch hoạt động năm 2026. Đồng thời, đại diện địa phương, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ tích cực đóng góp đề xuất trên cơ sở mục tiêu Ban chỉ đạo đưa ra.

Về phía FPT, ông Trần Đăng Hòa - Chủ tịch FPT IS, Tập đoàn FPT nhấn mạnh: "Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc về địa chính trị và kinh tế, cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia ngày càng xoay quanh chuỗi cung ứng công nghệ cao. Từ trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, 5G/6G, xe điện cho đến các hệ thống quốc phòng – tất cả đều phụ thuộc vào một nền tảng cốt lõi: chip bán dẫn".

Theo đại diện FPT, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy doanh nghiệp tham gia lĩnh vực bán dẫn. Từ góc độ doanh nghiệp, để các chính sách này phát huy hiệu quả rõ rệt trong thực tiễn, cần tiếp tục hoàn thiện thêm các hướng dẫn và cơ chế triển khai cụ thể, đơn cử như chính sách về ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp hay cần thêm cơ chế "luồng xanh" đối với thiết bị bán dẫn, bởi trong thực tế nhiều máy móc dù đã qua sử dụng nhưng vẫn đáp ứng tốt yêu cầu công nghệ, song quá trình thủ tục nhập khẩu đôi khi còn mất nhiều thời gian. Ngoài ra, về chứng nhận xuất xứ (C/O), ngành bán dẫn có chuỗi cung ứng rất phức tạp với nhiều công đoạn và linh kiện từ nhiều quốc gia. Vì vậy, việc xác định tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa để cấp chứng nhận "Made in Vietnam" theo quy định hiện hành vẫn còn nhiều khó khăn và chưa có tiền lệ rõ ràng đối với sản phẩm chip. Vì vậy, doanh nghiệp mong muốn có thêm hướng dẫn chi tiết để quá trình áp dụng chính sách trong thực tế được thuận lợi và hiệu quả hơn.

Về phát triển nhân lực, lãnh đạo FPT cũng đưa ra một số kiến nghị như việc xây dựng chiến lược phát triển nhân lực ba tầng gồm chuyển đổi nhanh (upskilling) cho kỹ sư từ các ngành liên quan, thu hút chuyên gia quốc tế và Việt kiều thông qua chính sách ưu đãi, đồng thời tăng cường đào tạo thực chiến gắn với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, FPT kiến nghị phát triển Chip-Lab quốc gia theo mô hình "Shared Resources" – một trung tâm hạ tầng nghiên cứu được vận hành như doanh nghiệp, do liên minh các tập đoàn công nghệ lớn phối hợp cùng cơ quan quản lý nhà nước vận hành nhằm hỗ trợ toàn bộ hệ sinh thái.

Ông Trần Đăng Hòa bày tỏ: "Với định hướng chủ trương quyết liệt từ Nhà nước, doanh nghiệp như FPT sẵn sàng, cam kết song hành, thúc đẩy liên minh giữa hệ sinh thái bán dẫn trong nước, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển chip bán dẫn - công nghệ chiến lược quốc gia, cùng Việt Nam tiến sâu trong chuỗi giá trị toàn cầu".

FPT đã tham gia vào ngành bán dẫn từ 11 năm trước, từng bước hình thành hệ sinh thái bán dẫn tương đối toàn diện, từ thiết kế, đóng gói, kiểm thử chip đến đào tạo nhân lực. Trong lĩnh vực thiết kế vi mạch, tập đoàn đang tập trung vào các dòng chip nguồn (Power IC) và chip quản lý nguồn (PMIC) – những thành phần quan trọng trong nhiều thiết bị điện tử và hệ thống công nghệ.

FPT xuất lô chip nguồn Make in Vietnam đầu tiên sang Nhật Bản vào tháng 12/2025

Cuối năm 2025, FPT đã xuất khẩu thành công lô chip nguồn thương mại đầu tiên sang Nhật Bản. Việc chinh phục thị trường nổi tiếng với tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe và yêu cầu chuỗi cung ứng xanh đã khẳng định năng lực thiết kế chip của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam. Ông Hòa cũng cho biết, năm 2026, FPT tiếp tục đẩy mạnh thương mại hóa các dòng chip "Make in Vietnam, Made by FPT" tại các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc. Đồng thời, doanh nghiệp cũng bắt đầu nhận các đơn hàng thiết kế chip theo mô hình "turn-key", thực hiện trọn gói từ khâu thiết kế, đặt sản xuất tại các foundry, lắp ráp, kiểm thử, đóng gói cho tới giao hàng hoàn chỉnh.

Đồng thời, từ nền tảng làm chủ các dòng chip nguồn, FPT đang tích lũy năng lực thiết kế lõi để mở rộng sang các dòng SoC tích hợp AI tại biên (AI on Edge). Những con chip này được tối ưu cho các ứng dụng cụ thể như nông nghiệp thông minh, y tế thông minh, thiết bị không người lái, UAV hay drone. Đây cũng là nền tảng để FPT phát triển hệ sinh thái sản phẩm "Bonsai AI" – các giải pháp AI chuyên biệt cho từng ngành, từng bài toán.

Tháng 1/2026, tập đoàn công bố thành lập Nhà máy Kiểm thử và Đóng gói chip bán dẫn tiên tiến FPT. Đây là nhà máy kiểm thử – đóng gói bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam do người Việt làm chủ, góp phần hình thành hệ sinh thái bán dẫn đầy đủ từ nghiên cứu, thiết kế, đào tạo nhân lực đến sản xuất và thương mại hóa.

FPT hợp tác toàn diện với Viettel trong hoạt động xây dựng năng lực tự chủ về công nghệ bán dẫn

Nhằm giải quyết những thách thức lớn nhất của ngành bán dẫn là nguồn nhân lực chất lượng cao, FPT đặt mục tiêu đào tạo 10.000 kỹ sư bán dẫn vào năm 2030 thông qua hệ thống đào tạo ngắn hạn – trung hạn. Ngoài ra, mô hình hợp tác quốc tế "2+2" cũng được triển khai, trong đó sinh viên học 2 năm tại Việt Nam và 2 năm chuyên ngành tại Đài Loan hoặc Hàn Quốc trước khi thực tập tại các doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu.