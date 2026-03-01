ACV điều lãnh đạo sân bay Liên Khương về chỉ huy dự án sân bay Long Thành

Theo Dân trí, báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm cho biết, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã sắp xếp lại bộ máy của Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành.

Cụ thể, ông Vũ Phạm Nguyên An – Giám đốc Sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) được điều động giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, thay cho ông Nguyễn Tiến Việt.



Động thái này diễn ra trong bối cảnh lãnh đạo Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành bị cơ quan điều tra khởi tố. Trong khi đó, sân bay Liên Khương hiện đang tạm dừng khai thác trong 6 tháng, bắt đầu từ ngày 4/3, để sửa chữa và nâng cấp đường cất hạ cánh.



Bên cạnh việc điều động nhân sự tại dự án, ACV cũng tiến hành sắp xếp lại các vị trí lãnh đạo chủ chốt nhằm ổn định hoạt động điều hành.

Theo đó, ông Đào Việt Dũng – Phó Bí thư chuyên trách phụ trách công tác Đảng tại ACV – được giao đảm nhiệm vị trí Bí thư Đảng ủy, thay ông Vũ Thế Phiệt.

Đồng thời, ông Lê Văn Khiên, thành viên Hội đồng quản trị, được chỉ định làm người đại diện theo pháp luật của ACV thay ông Phiệt. Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng giám đốc ACV, được giao phụ trách Ban điều hành thay ông Nguyễn Tiến Việt.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Vũ Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT ACV – về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”. Ngoài ông Phiệt, ông Nguyễn Tiến Việt – Phó Tổng giám đốc ACV kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành – cũng bị khởi tố với cùng tội danh.

Trong bối cảnh này, ACV cho biết việc điều chỉnh nhân sự nhằm ổn định bộ máy điều hành, đảm bảo quá trình triển khai dự án sân bay Long Thành không bị gián đoạn. Doanh nghiệp đã yêu cầu các nhà thầu báo cáo chi tiết tình hình thực hiện, đồng thời tiếp tục triển khai thi công theo đúng các hợp đồng đã ký.



Theo báo cáo, các nhà thầu cũng đã hoàn tất việc kiện toàn lực lượng chỉ huy tại công trường để duy trì tiến độ thi công, với cam kết tiếp tục triển khai dự án theo kế hoạch.



Song song với hoạt động xây dựng, ACV cũng đang chuẩn bị cho giai đoạn khai thác sân bay trong tương lai, bao gồm xây dựng mô hình vận hành, hoàn thiện quy trình khai thác và xây dựng chiến lược thương mại cho sân bay mới.



Dự án thành phần 3 của sân bay Long Thành – gồm nhà ga hành khách cùng các hạng mục thiết yếu do ACV làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 98.000 tỷ đồng.

Gần đây, Thủ tướng đã giao Bộ Tài chính chỉ đạo ACV và các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của ACV; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.