Tại Hội nghị do Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Y tế cùng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức, Thủ tướng nêu rõ, tình hình thế giới đang tiếp tục diễn biến rất nhanh, phức tạp, Việt Nam cần phải tìm ra những động lực mới, nguồn lực mới cho phát triển.

"Kinh tế bạc" - hay còn gọi là "kinh tế tóc bạc" - là khái niệm chỉ toàn bộ các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ được thiết kế, vận hành nhằm đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi.

Theo Thủ tướng, những động lực mới, nguồn lực mới này vừa thúc đẩy cả cung và cầu, vừa thúc đẩy sự phát triển, vừa đảm bảo được công bằng, tiến bộ, bình đẳng và an sinh xã hội.

Nhìn xa hơn về phía trước, nền tảng chính trị, pháp lý của kinh tế bạc tại Việt Nam đã được hình thành khá rõ qua các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thích ứng già hóa dân số, chăm sóc người cao tuổi, phát huy vai trò người cao tuổi và mở rộng an sinh xã hội cho người cao tuổi.

Yêu cầu hiện nay là phải thống nhất nhận thức rất quan trọng rằng người cao tuổi không phải là gánh nặng mà là nguồn lực quý báu để phát triển đất nước.

﻿Ngoài các doanh nghiệp phát triển dự án bất động sản dưỡng lão hay dịch vụ chăm sóc sức khỏe, một số tập đoàn công nghệ cũng đang từng bước tham gia vào thị trường “kinh tế tóc bạc”.

Chẳng hạn, Tập đoàn FPT đã phát triển nhiều giải pháp công nghệ trong lĩnh vực y tế số và chăm sóc sức khỏe từ xa FPT Medicare, cho phép bệnh nhân – đặc biệt là người cao tuổi theo dõi tình trạng sức khỏe và kết nối với bác sĩ thông qua các nền tảng số.

Tính đến hết năm 2025, FPT Long Châu có 2.417 nhà thuốc và 223 trung tâm tiêm chủng, phục vụ khoảng 33 triệu khách hàng, tương đương gần một phần ba dân số Việt Nam.



Trong năm, doanh thu chuỗi đạt 34.501 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ, đóng góp 68% doanh thu hợp nhất của FPT Retail. Doanh thu bình quân mỗi nhà thuốc đạt khoảng 1,2 tỷ đồng/tháng.

Không chỉ cung cấp thuốc, hệ thống này còn phân phối nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm chức năng và thiết bị y tế gia đình – những mặt hàng có nhu cầu lớn ở nhóm khách hàng trung niên và cao tuổi trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.