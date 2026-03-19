Một công ty may ở Hà Tĩnh chi 650 triệu đồng hỗ trợ tiền xăng cho 1.300 công nhân

Theo Báo Hà Tĩnh, trước biến động của giá xăng dầu, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã chi 650 triệu đồng để hỗ trợ tiền xăng xe cho hơn 1.300 lao động, góp phần giảm áp lực chi phí đi lại.



Nhận thấy áp lực từ việc giá nhiên liệu tăng cao, Ban Giám đốc Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh đã quyết định chi khoản hỗ trợ đặc biệt trị giá 500.000 đồng/người cho hơn 1.300 cán bộ, công nhân viên trong toàn công ty. Dù không phải là khoản hỗ trợ lớn, nhưng đây là sự động viên kịp thời, thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với đời sống người lao động.

Được biết, hiện nay có tới khoảng 90% lao động của công ty sử dụng phương tiện cá nhân để đi làm (10% lao động chọn bố trí xe đưa đón).

Hiện nay, công ty đang duy trì chính sách hỗ trợ 330.000 đồng/người/tháng cho những lao động di chuyển bằng xe cá nhân. Tuy nhiên, trước đà tăng của giá xăng dầu, khoản hỗ trợ 330.000 đồng/người/tháng phần nào chưa đáp ứng đủ chi phí thực tế.

Do đó, việc hỗ trợ đột xuất 500.000 đồng/người được xem là giải pháp kịp thời nhằm giảm bớt gánh nặng cho người lao động.

Việc chi một khoản kinh phí lớn cho toàn bộ người lao động còn cho thấy cách ứng xử nhân văn của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường nhiều biến động. Khi đời sống người lao động được đảm bảo, doanh nghiệp cũng đồng thời giữ vững được sự ổn định về nhân sự, yếu tố then chốt cho sản xuất.



Phần quà đặc biệt này được trao tận tay người lao động thông qua các thành viên Ban Giám đốc, tổ trưởng các tổ may. Trong bối cảnh cạnh tranh lao động ngày càng gay gắt, những chính sách kịp thời, thiết thực như của Haivina Hồng Lĩnh không chỉ giúp người lao động vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tăng sự gắn bó và tạo động lực thi đua sản xuất.

﻿Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh được thành lập ngày 5/10/2018 là doanh nghiệp may mặc 100% vốn Hàn Quốc. Vốn đầu tư ban đầu 15 triệu USD, tương đương 345 tỷ đồng.

Công ty nằm trên diện tích 94.400m2 đóng tại Cụm Công nghiệp Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm găng tay thể thao, găng tay công nghiệp, trang phục thể thao với 100% sản phẩm xuất khẩu, công suất 9,9 triệu sản phẩm/năm, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động. Sản phẩm của công ty chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Mỹ, châu Âu và 1 số thị trường khác.