Grab nhận "bão" 1 sao sau vụ khoá tài khoản tài xế

Ứng dụng gọi xe công nghệ Grab đang rơi vào tâm bão chỉ trích trên mạng xã hội và nhận 'bão" đánh giá 1 sao, sau khi khóa tài khoản của tài xế và nhạc sĩ Minh Khang.

Quyết định này nhanh chóng gây ra phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Nhiều người dùng đồng loạt truy cập vào các kho ứng dụng như Google Play và App Store để lại đánh giá 1 sao cho Grab, dẫn đến sự sụt giảm nghiêm trọng trong điểm xếp hạng của ứng dụng.

Trong các bình luận, không ít người chỉ trích cách xử lý của Grab, cho rằng nền tảng này cần có quy trình minh bạch hơn trong việc giải quyết khiếu nại giữa tài xế và khách hàng.

Nhiều người đã yêu cầu Grab cần sớm đưa ra một giải thích rõ ràng về quy trình xử lý sự cố, cũng như đảm bảo quyền lợi cho cả tài xế và khách hàng trong các tình huống tranh chấp. Sự gia tăng các đánh giá tiêu cực đã tạo ra một "cơn bão" bình luận mới trên trang đánh giá của Grab.

Trước đó vào ngày 11/3, một video gây xôn xao trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhạc sĩ Minh Khang ngồi trên xe và thể hiện sự bức xúc với tài xế.

Trong video, nam nhạc sĩ có những lời lẽ nặng nề, thậm chí văng tục với tài xế, khiến không khí cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng. Sau một hồi tranh cãi, ông yêu cầu tài xế dừng xe để xuống.

Sáng 18/3, nhạc sĩ Minh Khang lên tiếng xác nhận và xin lỗi về vụ việc. Trong bài viết, ông thừa nhận đã uống rượu và không kiểm soát được lời nói của mình, dẫn đến những phát ngôn "khiếm nhã và không đúng mực".

Theo nam nhạc sĩ, đây vốn là câu chuyện riêng giữa ông và người tài xế. Ông cho rằng khi tài xế cảm thấy bị xúc phạm bởi lời nói của anh, tài xế hoàn toàn có quyền báo cáo sự việc với ứng dụng và cung cấp video từ camera hành trình làm bằng chứng.

Tuy nhiên, đoạn video lại được đăng công khai lên mạng xã hội khiến sự việc lan truyền rất nhanh và kéo theo nhiều bình luận công kích cá nhân ông và gia đình.

Ngày 18/3, đại diện phía Grab cho biết, tổng đài nhận được phản ánh của chủ tài khoản đặt xe Đ.L. về việc thông tin cá nhân của mình và những người đi cùng trong chuyến xe Grab đã bị phát tán trên một số trang mạng xã hội.

“Sau khi xác minh và đối chiếu thông tin, chúng tôi có cơ sở để xác định rằng đối tác tài xế đã thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của hành khách cho mục đích cá nhân ngoài mục đích đón khách và thực hiện dịch vụ. Hành vi này đã vi phạm Bộ quy tắc ứng xử mà đối tác tài xế đã cam kết thực hiện, Chính sách bảo mật của Grab và quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trong ngày 12/3/2026 và sau đó vào ngày 13/3/2026, chúng tôi đã liên hệ trao đổi và đề nghị đối tác tài xế chấm dứt hành vi vi phạm để có thể tiếp tục hoạt động trên nền tảng Grab. Đến ngày 16/3/2026, khi sự việc vẫn không được hợp tác xử lý, căn cứ vào Bộ quy tắc ứng xử, chúng tôi đã phải ngừng vĩnh viễn quyền sử dụng ứng dụng Grab đối với tài xế này.”

Đối với chủ tài khoản đặt xe Đ.L., Grab đã khuyến nghị người dùng và những người đi cùng cần có hành xử tôn trọng và văn minh với đối tác tài xế của Grab. Tài khoản này đã được ghi nhận để lưu ý cho những chuyến xe Grab kế tiếp.

Đại diện Grab nhấn mạnh, nền tảng hoạt động trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, chính sách của nền tảng và hài hòa lợi ích của các bên liên quan.

"Chúng tôi trân trọng mỗi sự lựa chọn sử dụng dịch vụ của đối tác và khách hàng, do đó mỗi quyết định chỉ được đưa ra sau khi đã xác minh cẩn trọng và cân nhắc nhiều khía cạnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để lắng nghe phản hồi của đối tác và người dùng nhằm hướng đến một môi trường di chuyển an toàn, văn minh và chất lượng cho mọi người."