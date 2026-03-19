FPT Và FPT Telecom: Định nghĩa lại quyền lực quản trị

Đây không đơn thuần là một thay đổi về mặt kỹ thuật trình bày con số, mà là hệ quả tất yếu của một quá trình dịch chuyển cấu trúc sở hữu và quyền lực quản trị tại một trong những "con gà đẻ trứng vàng" thuộc hệ sinh thái FPT. Để hiểu rõ bản chất, chúng ta cần bóc tách sự việc qua hai lăng kính: Quy định về quyền kiểm soát của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 25 (VAS 25) và thực tế quản trị tại doanh nghiệp.

Nút thắt VAS 25: Khi con số 50% không còn là thước đo duy nhất

Trong quan điểm thông thường, nhiều người mặc định rằng chỉ khi nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, một công ty mới được coi là "mẹ" và có quyền hợp nhất báo cáo tài chính của công ty "con". Tuy nhiên, Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 25 (VAS 25) lại đưa ra một định nghĩa rộng mở và thực chất hơn về "Quyền kiểm soát".

Theo VAS 25, quyền kiểm soát là quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp nhằm thu được lợi ích kinh tế. Đặc biệt VAS 25 khẳng định một công ty vẫn có thể là công ty mẹ ngay cả khi nắm giữ ít hơn 50% quyền biểu quyết, nếu thỏa mãn các điều kiện về quyền bổ nhiệm nhân sự chủ chốt hoặc quyền chi phối chính sách theo thỏa thuận.

Trong suốt nhiều thập kỷ, FPT chỉ nắm giữ gần 46% vốn tại FPT Telecom. Tuy nhiên, họ vẫn hợp nhất doanh thu của FOX vào báo cáo tập đoàn vì hội đủ các yếu tố "kiểm soát thực tế". Cụ thể, FPT là bên cử người điều hành, nắm giữ các vị trí chủ chốt trong Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, đồng thời định hướng toàn bộ chiến lược kinh doanh của FOX đồng nhất với hệ sinh thái công nghệ của tập đoàn. Khi đó, về mặt kế toán, FOX được xem là "cánh tay nối dài" của FPT.

Tuy nhiên, "vùng xanh" này đã khép lại khi cấu trúc cổ đông tại FOX có sự biến động mang tính bước ngoặt. Phần vốn Nhà nước (50,2%) trước đây do SCIC nắm giữ nay được chuyển giao sang Bộ Công an quản lý. Với vai trò mới của một cơ quan quản lý nhà nước về an ninh, việc thực thi quyền biểu quyết của cổ đông đa số (trên 50%) trở nên trực tiếp và chặt chẽ hơn.

Khi cổ đông đa số bắt đầu thực hiện quyền chi phối một cách tuyệt đối, FPT không còn "quyền kiểm soát" theo các tiêu chí của VAS 25. Hệ quả pháp lý tất yếu là FOX phải được đưa ra khỏi danh sách công ty con và chuyển sang hạch toán là "Công ty liên kết".

Sự thật về lợi nhuận: "Bình mới" nhưng "rượu" vẫn đậm đà

Nỗi lo lớn nhất của các cổ đông FPT khi nghe tin ngừng hợp nhất chính là sự sụt giảm doanh thu. Thực tế, doanh thu hợp nhất của FPT sẽ "bốc hơi" khoảng 30% khi không còn cộng gộp doanh số từ mảng viễn thông của FOX. Tuy nhiên, nếu soi kỹ vào bản chất kinh tế, lợi nhuận sau thuế của cổ đông mẹ FPT lại không hề bị ảnh hưởng.

Trong kế toán, khi chuyển từ phương pháp "Hợp nhất" sang "Phương pháp vốn chủ sở hữu", cách ghi nhận lãi/lỗ có sự thay đổi về hình thức nhưng giữ nguyên về giá trị. Trước đây, FPT cộng 100% doanh thu và chi phí của FOX, sau đó trừ đi phần lợi nhuận thuộc về cổ đông thiểu số, tạo thành khoản mục Lợi nhuận sau thuế của cổ đong công ty mẹ, tức là thuộc về cổ đông FPT. Giờ đây, FPT chỉ ghi nhận một dòng duy nhất là "Phần lãi trong công ty liên kết" tương ứng với đúng tỷ lệ sở hữu (là gần 46%).

Nói một cách dân dã, trước đây FPT mang cả chiếc bánh của FOX về nhà rồi chia lại cho hàng xóm, còn nay FPT chỉ mang đúng phần bánh của mình về. Tổng lượng "thịt" thực tế mà FPT nhận được từ FOX không đổi, chỉ là cách trình bày trên mâm cơm (báo cáo tài chính) đã được sắp xếp lại gọn gàng hơn. Điều này giúp các chỉ số như EPS (lãi trên mỗi cổ phiếu) của FPT vẫn duy trì sự ổn định, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

Sự chuyển dịch quyền lực: Từ "Mẹ - Con" sang "Đối tác chiến lược"

Nếu như về mặt tài chính là sự ổn định, thì về mặt quản trị, đây là một sự tách bạch tương đối rõ ràng. Việc ngừng hợp nhất là lời thừa nhận rằng FPT không còn quyền năng tối thượng tại FPT Telecom.

Thứ nhất là về Quyền quyết định Điều lệ. Theo Luật Doanh nghiệp 2020 và sửa đổi 2025, việc sửa đổi Điều lệ – văn bản pháp lý cao nhất của doanh nghiệp – đòi hỏi tỷ lệ biểu quyết cao. Khi không còn là công ty mẹ, FPT không thể đơn phương định đoạt các thay đổi mang tính cấu trúc tại FOX. Mọi quyết định lớn từ nay phải đi kèm với sự đồng thuận của cổ đông Nhà nước.

Thứ hai là Phương hướng phát triển chiến lược. FPT Telecom hiện nay không chỉ vận hành dưới góc độ một doanh nghiệp thương mại thuần túy mà còn gánh vác các nhiệm vụ về hạ tầng viễn thông quốc gia và an ninh dữ liệu. Việc Bộ Công an nắm quyền chi phối trực tiếp đồng nghĩa với việc định hướng của FOX sẽ có những ưu tiên mới, đôi khi nằm ngoài lộ trình tối ưu hóa lợi nhuận đơn thuần của một tập đoàn đa quốc gia như FPT.

Thứ ba là Nhân sự chủ chốt. Đặc quyền bổ nhiệm đa số thành viên HĐQT của FPT tại FOX chính thức chấm dứt. Mặc dù với 45% vốn, FPT vẫn có tiếng nói trọng yếu, nhưng các vị trí lãnh đạo cao nhất giờ đây sẽ được sàng lọc và bổ nhiệm dựa trên sự cân bằng lợi ích giữa tập đoàn công nghệ và cơ quan quản lý vốn nhà nước.

Tác động tích cực đến định giá và tính minh bạch

Nhìn rộng hơn, việc tách FOX ra khỏi báo cáo hợp nhất có thể là một "mũi tên trúng hai đích" cho FPT.

Về mặt định giá, FPT thường được các nhà đầu tư tổ chức định giá cao ở mảng Công nghệ (FPT Software) và Giáo dục nhờ biên lợi nhuận cao và tốc độ tăng trưởng đột phá. Khi không còn hợp nhất FOX, chính xác hơn là không còn hợp tác doanh thu, biên lợi nhuận ròng của Tập đoàn FPT sẽ tăng lên đáng kể. Điều này giúp hồ sơ tài chính của FPT trở nên "đẹp" hơn trong mắt các quỹ đầu tư quốc tế vốn ưu tiên các công ty công nghệ thuần túy.

Về mặt tuân thủ, trong bối cảnh Luật Doanh nghiệp năm 2025 thắt chặt quy định về "Chủ sở hữu hưởng lợi" và kiểm soát sở hữu chéo, việc phân định rõ ràng mối quan hệ mẹ - con giúp FPT tránh được các rủi ro pháp lý liên đới. Việc hạch toán đúng bản chất quyền kiểm soát theo VAS 25 thể hiện sự minh bạch và chuyên nghiệp của một tập đoàn niêm yết hàng đầu.

Sự kiện FPT không còn là công ty mẹ của FPT Telecom là một cột mốc đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên quản trị tập trung và mở ra một chương mới: kỷ nguyên của sự hợp tác chiến lược. FPT vẫn là cổ đông lớn thứ hai tại FPT Telecom, chỉ sau Bộ Công an, vẫn hưởng lợi từ sự thành công của FOX, nhưng họ lùi lại một bước về mặt quyền lực pháp lý để phù hợp với thực tiễn mới của thị trường và quy định của Nhà nước.

Đối với các nhà đầu tư, đây là lúc cần nhìn sâu vào giá trị nội tại của từng mảng kinh doanh thay vì chỉ nhìn vào con số tổng doanh thu hào nhoáng. FPT Telecom giờ đây sẽ tự mình vươn vai trong một tâm thế mới, trong khi Tập đoàn FPT sẽ có thêm nguồn lực và sự tập trung để bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc đua chuyển đổi số toàn cầu.