Hạng mục nặng hơn 1.000 tấn tại dự án dầu khí trọng điểm được hoàn thành sớm 14 ngày, kỹ sư Việt làm nên điều ít ai nghĩ tới

19-03-2026 - 11:23 AM | Doanh nghiệp

Hai đơn vị thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), đã tiếp tục xác lập cột mốc mới tại dự án Đại Hùng Nam: Hoàn thành lắp dựng Panel Row 1 khối chân đế, vượt kế hoạch đề ra 14 ngày.

Ngày 16/3/2026, chỉ 6 ngày sau khi hoàn thành lắp dựng Panel Row 2, Liên doanh Vietsovpetro và Chi nhánh Thăm dò Khai thác Dầu khí Nam Côn Sơn - Công ty TNHH - Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP-NCS) cùng nhà thầu EPCI Vietsovpetro đã tổ chức thực hiện công tác lắp dựng Panel Row 1.

Đây là hạng mục quan trọng của khối chân đế giàn khai thác thuộc dự án Phát triển mỏ Đại Hùng Nam, với tổng trọng lượng lên đến 1.080 tấn.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về phương án kỹ thuật và phối hợp chặt chẽ giữa các bên, chiến dịch lắp dựng bắt đầu từ 9h05' và kết thúc thành công vào lúc 11h15' cùng ngày.

Toàn bộ cấu kiện khổng lồ đã được đưa vào vị trí một cách an toàn, chính xác tuyệt đối, bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của ngành dầu khí - năng lượng và hoàn thành sớm hơn kế hoạch 14 ngày.

“Kết quả này có được nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa đội ngũ chuyên gia của PVEP-NCS và Vietsovpetro. Chúng tôi đã liên tục cải tiến quy trình, tối ưu hóa các biện pháp thi công để rút ngắn thời gian nhưng vẫn bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị”, đại diện đơn vị thi công chia sẻ.﻿

Thành công này tạo động lực lớn cho toàn bộ dự án, khẳng định quyết tâm bứt tốc để đưa dự án Phát triển mỏ Đại Hùng Nam - một trong những dự án dầu khí trọng điểm - về đích đúng tiến độ, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Phụng Tiên

