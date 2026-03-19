Tin vui: Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Bộ Tư Pháp đề nghị rà soát cắt giảm 100% các điều kiện đầu tư kinh doanh mâu thuẫn, chồng chéo

Bộ Tư pháp vừa ban hành Công văn số 1409/BTP-KSTT về việc thực hiện chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ.

Điểm nhấn của đợt rà soát này là việc quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về yêu cầu kiên quyết xoá bỏ cơ chế xin cho và giảm tối đa rào cản hành chính.

Cơ quan quản lý được giao nhiệm vụ lấy thời gian và chi phí của doanh nghiệp làm thước đo chất lượng cải cách nhằm bảo đảm một môi trường đầu tư minh bạch.

Hàng loạt định hướng lớn từ các Nghị quyết của Bộ Chính trị như Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị quyết 66-NQ/TW, Nghị quyết 68-NQ/TW và Nghị quyết 79-NQ/TW đã được đưa làm căn cứ pháp lý trọng tâm cho chiến dịch tháo gỡ điểm nghẽn này.

Theo tinh thần của các nghị quyết trung ương, phương thức quản lý nhà nước sẽ chuyển dịch mạnh mẽ từ cơ chế cấp phép sang công bố điều kiện kinh doanh gắn với hậu kiểm.

Dựa trên cơ sở này, Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ cắt giảm 100% các điều kiện đầu tư kinh doanh có tính chất mâu thuẫn, chồng chéo hoặc quy định chung chung, thiếu rõ ràng. Đặc biệt, cơ quan quản lý yêu cầu bãi bỏ tuyệt đối điều kiện đối với các ngành nghề không thuộc danh mục đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ không còn chịu sự can thiệp hành chính trực tiếp bằng các loại giấy phép con trái quy định pháp luật. Trách nhiệm của khối tư nhân được nâng cao thông qua cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro thay vì phải đáp ứng các rào cản tiền kiểm.

Cùng với việc gỡ bỏ các điều kiện gia nhập thị trường, chỉ tiêu định lượng được đặt ra là phải cắt giảm 50% thời gian giải quyết và 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024.

Theo quy định của Luật Đầu tư 2025, ngành kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô sẽ chính thức không còn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện kể từ ngày 1/7/2026.

Toàn bộ thủ tục quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng đều nằm trong diện phải rà soát và đơn giản hóa. Quá trình này được yêu cầu đồng bộ hóa với hệ thống dữ liệu quốc gia khi 100% chế độ báo cáo của doanh nghiệp phải thực hiện trên môi trường điện tử.

Các tài liệu, giấy tờ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ chỉ cần cung cấp một lần duy nhất, giúp doanh nghiệp thực hiện thủ tục thông suốt mà không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Song song với các thủ tục dành cho doanh nghiệp, 100% thủ tục hành chính nội bộ của các cơ quan nhà nước cũng phải được quản trị trên môi trường điện tử. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục tập trung và Cổng Dịch vụ công quốc gia được yêu cầu vận hành thông suốt tại Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Quá trình này tạo bước chuyển căn bản về số hóa, cắt giảm thủ tục dựa trên dữ liệu dùng chung. Từ đó, người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, đáp ứng mục tiêu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.﻿

Để bảo đảm tiến độ, phương án cắt giảm của các đơn vị quản lý chuyên ngành phải được gửi xin ý kiến Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 30/6/2026.

Theo số liệu cập nhật đến cuối tháng 2/2026, các nỗ lực cải cách theo chương trình của Chính phủ đã giúp cắt giảm được 1.973 điều kiện kinh doanh. Tỷ lệ này tương ứng mức giảm 29,2% chi phí tuân thủ và mang lại giá trị tiết kiệm cho toàn xã hội ước tính khoảng 34,9 nghìn tỷ đồng.