Nhóm Nutifood trở thành cổ đông lớn nhất nắm gần 25% vốn của công ty chứng khoán 4.000 tỷ

Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh Kido (Kido Foods, mã CK: KDF) vừa báo cáo đã nhận chuyển nhượng tổng cộng 14,5 triệu cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, mã: VDS) bằng phương thức thỏa thuận trong 3 phiên liên tiếp.



Cụ thể, KDF đã mua 5 triệu cổ phiếu trong ngày 13/3; 4,8 triệu cổ phiếu trong phiên 16/3 và 4,7 triệu cổ phiếu trong phiên 17/3. Qua đó, Thực phẩm Đông lạnh Kido tăng sở hữu từ 41 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 15,07%) lên mức 55,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 20,4%).



Pháp nhân liên quan đến Kido Foods là Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Bình Dương đang sở hữu 11,75 triệu cổ phiếu VSD, tương đương 4,32% vốn. Như vậy nhóm Nutifood đang sở hữu gần 25% vốn tại Chứng khoán Rồng Việt.

Tính theo thị giá kết phiên 18/3, số cổ phiếu này có ﻿trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.

﻿Về mối liên hệ giữa các bên, Kido Foods đang là công ty con của CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood sau khi doanh nghiệp này hoàn tất thương vụ mua lại 51% cổ phần trong năm 2024.

Tháng 12/2025, Tập đoàn KIDO đã ban hành Nghị quyết phê duyệt việc chuyển nhượng toàn bộ 36.338.400 cổ phần, tương ứng 49% vốn điều lệ của KDF cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood hoặc đơn vị được chỉ định, giá trị 2.500 tỷ đồng.

Điều này có nghĩa là KIDO sẽ ﻿rút hoàn toàn khỏi Kido Foods.

Cũng trong đợt này, KIDO đã hợp thức hóa giao dịch bán 24,03% vốn KDF thực hiện hồi năm 2023 cho Công ty TNHH Đầu tư Nuti. Động thái này nhằm giải quyết dứt điểm các thủ tục pháp lý của giai đoạn trước, qua đó mở đường cho Nutifood nắm quyền kiểm soát toàn diện tại đơn vị sở hữu thị phần kem lớn nhất Việt Nam.

Một nội dung trọng yếu trong cấu trúc giao dịch nói trên là việc xử lý tài sản trí tuệ. KIDO sẽ hủy bỏ các hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu ký năm 2022 và thực hiện thủ tục xác lập lại quyền sở hữu 34 nhãn hiệu (bao gồm Merino, Celano) cùng 7 đơn đăng ký nhãn hiệu từ Tập đoàn về lại cho KIDO Foods. Như vậy, bên mua là Nutifood sẽ sở hữu trọn vẹn cả hệ thống sản xuất, kinh doanh lẫn các thương hiệu lõi của doanh nghiệp.

Về phần Rồng Việt, lãnh đạo KIDO - ông Trần Lệ Nguyên cũng từng là cổ đông lớn nắm giữ khoảng 35% vốn tại đây, trước khi thoái vốn và rời khỏi cơ cấu cổ đông lớn vào cuối năm 2019.

﻿Tính đến cuối năm 2025, Chứng khoán Rồng Việt còn có các cổ đông lớn khác gồm: Chủ tịch Nguyễn Miên Tuấn nắm giữ 45,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 16,79%); bà Phạm Mỹ Linh (mẹ của ông Phạm Hữu Luân - Thành viên HĐQT VDS) nắm 24,99 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,19%).

Mới đây, Chứng khoán Rồng Việt thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2025.

Giá trị vốn hóa thị trường của Rồng Việt tại ngày 18/3 là hơn 4.100 tỷ đồng.