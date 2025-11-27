Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (KIDO, Mã CK: KDC) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nhiều nội dung quan trọng.

Chấm dứt "duyên nợ" với mảng kem: Bán 49% vốn còn lại cho Nutifood



Động thái đáng chú ý nhất trong đợt lấy ý kiến này là việc KIDO trình cổ đông thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ 49% vốn điều lệ còn lại tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KIDO Foods, KDF).



Theo tờ trình, KIDO dự kiến chuyển nhượng hơn 36,3 triệu cổ phần KDF cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood (Nutifood) hoặc các đối tác do Nutifood chỉ định. Giá trị chuyển nhượng dự kiến là 2.500 tỷ đồng.

Nếu thương vụ này hoàn tất, KIDO sẽ chính thức rút chân hoàn toàn khỏi mảng kinh doanh kem và thực phẩm đông lạnh, nhường lại sân chơi này cho đối tác Nutifood.

Trước đó, KIDO đã lên kế hoạch bán 24,03% cổ phần KDF cho Nutifood. Giao dịch này đã được thực hiện năm 2023 nhưng sau đó đã bị ĐHCĐ của KIDO không thông qua tại ĐHCĐ bất thường năm 2024.

Việc bán nốt phần vốn còn lại này được xem là bước đi cuối cùng để hoàn tất thương vụ M&A kéo dài và phức tạp giữa hai "ông lớn" ngành thực phẩm.



Gỡ "nút thắt" thương hiệu Merino và Celano

Những vướng mắc pháp lý thời gian qua là việc xử lý quyền sở hữu trí tuệ. KIDO đề xuất hủy bỏ các hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu đã ký năm 2022.



Cụ thể, HĐQT trình cổ đông chấp thuận hủy bỏ việc chuyển nhượng 34 nhãn hiệu (bao gồm các thương hiệu "gà đẻ trứng vàng" như Merino, Celano, Wel Yo...) và 7 đơn đăng ký nhãn hiệu từ KDF sang KIDO Group. Đồng thời, KIDO sẽ thực hiện các thủ tục để xác lập lại quyền sở hữu các nhãn hiệu này trở về cho KIDO Foods.



Động thái này mang tính bước ngoặt, bởi việc tách bạch quyền sở hữu thương hiệu và quyền sở hữu công ty từng là rào cản lớn trong thương vụ này. Việc trả lại thương hiệu về cho KDF đồng nghĩa với việc khi Nutifood thâu tóm KDF, họ sẽ nắm trọn vẹn cả "xác" (nhà máy, hệ thống) lẫn "hồn" (các thương hiệu kem thị phần số 1 Việt Nam).



Tạm hoãn cổ tức và mở rộng ngành nghề



Bên cạnh thương vụ KDF, Tập đoàn KIDO cũng đề xuất tạm hoãn chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.



Lý giải cho quyết định này, ban lãnh đạo KIDO cho biết tình hình kinh tế năm 2025 dự kiến vẫn còn khó khăn, doanh nghiệp chịu áp lực chi phí và cạnh tranh gay gắt. Do đó, công ty cần ưu tiên dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh cho giai đoạn Quý IV/2025 và Quý I/2026. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến sẽ lùi sang Quý I/2026.



Ngoài ra, KIDO cũng xin ý kiến bổ sung và điều chỉnh loạt ngành nghề kinh doanh mới để phù hợp với định hướng phát triển, bao gồm: Kinh doanh bất động sản, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động, hoạt động vui chơi giải trí và bán buôn tổng hợp.



Thời hạn để cổ đông gửi phiếu ý kiến về công ty là trước 17h ngày 11/12/2025.﻿