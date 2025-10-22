Vì sao Kido bị xử phạt hành chính 240 triệu đồng?

Mới đây, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 335/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (MCK: KDC, sàn HoSE).

Theo đó, Kido bị xử phạt 65 triệu đồng do có hành công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty CBTT không đúng thời hạn theo quy định trên Chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu gồm Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán năm 2023, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán 6 tháng năm 2024.

Ảnh minh họa

Đồng thời, Kido còn bị phạt 175 triệu đồng do có hành CBTT sai lệch. Cụ thể, tại Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ từ ngày 14/12/2020 đến ngày 31/12/2022, từ ngày 1/1/2023 đến ngày 30/6/2024, từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2023, từ ngày 1/1/2024 đến ngày 30/6/2024, từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/12/2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Kido trình bày đã sử dụng hết tổng số tiền 1.000 tỷ đồng để thực hiện các mục đích bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và dầu ăn, góp vốn vào Công ty TNHH Liên doanh Thực phẩm và Đồ uống Vibev.

Tuy nhiên, theo tài liệu công ty cung cấp, công ty không sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để góp vốn vào Công ty TNHH Liên doanh Thực phẩm và Đồ uống Vibev.

Ngoài việc bị xử phạt hành chính, Kido còn phải khắc phục hậu quả bằng cách buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch, theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Như vậy, tổng số tiền mà Kido bị UBCKNN xử phạt hành chính do đã thực hiện các vi phạm nêu trên là 240 triệu đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây Kido vừa công bố nghị quyết thông qua chủ trương tìm kiếm đối tác chuyển nhượng 49% cổ phần tại Công ty cổ phần Thực phẩm đông lạnh Kido (KDF).

Theo đó, KDF hiện có vốn điều lệ 741,6 tỷ đồng trong đó Kido sở hữu 49%, tương đương 36,33 triệu cổ phần KDF và hạch toán là công ty liên kết. Kido muốn chuyển nhượng toàn bộ 49% cổ phần KDF với mức giá dự kiến 2.500 tỷ đồng.

HĐQT KDC giao Tổng giám đốc chủ động triển khai tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng, làm việc với các quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, môi giới... thương lượng và quyết định các nội dung liên quan đến giao dịch nói trên.

Hồi tháng 07/2022, KDF thực hiện cổ phần hóa và tăng vốn điều lệ từ 541,6 tỷ đồng lên 741,6 tỷ đồng. Sau chuyển đổi, Kido giảm tỷ lệ sở hữu tại KDF từ 100% xuống còn 73,03%, tương ứng 54,16 triệu cổ phiếu.

Sau đó, Kido chuyển nhượng 24,03% cổ phần KDF cho Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood để giảm sở hữu về mức 49% như hiện tại.

Trong khi đó, Nutifood mua thêm từ nhiều cổ đông khác và nắm giữ 51% cổ phần tại KDF vào tháng 9/2024, từ đó trở thành công ty mẹ của KDF.

KDF vốn là đơn vị quản lý các thương hiệu Celano, Merino... của Kido. Tuy nhiên, phía Kido cho biết, trước khi thoái bớt vốn tại KDF, tập đoàn đã kịp chuyển các thương hiệu quan trọng gồm Celano và Merino về tay mình.



