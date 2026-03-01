Đứt gãy nguồn cung, một kim loại tăng sát đỉnh lịch sử: SABECO hứng "cú đấm" vào biên lợi nhuận?

Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán Vietcap, vào ngày 15/03/2026, Aluminium Bahrain — đơn vị vận hành nhà máy luyện nhôm độc lập lớn nhất thế giới với công suất 1,6 triệu tấn/năm — đã bắt đầu tạm dừng hoạt động theo giai đoạn đối với 3 dây chuyền sản xuất, cắt giảm 19% (khoảng 305.000 tấn) sản lượng hàng năm.

Doanh nghiệp đầu ngành vận tải biển Maersk cũng đã đình chỉ tất cả các chuyến tàu băng qua eo biển Hormuz và định tuyến lại các tàu đi vòng quanh Mũi Hảo Vọng, gây gián đoạn cả hoạt động xuất

khẩu kim loại và nguồn cung nguyên liệu đầu vào sản xuất trên khắp khu vực vùng Vịnh.



Khu vực Trung Đông chiếm tổng cộng 9% sản lượng nhôm toàn cầu và chiếm tới 22% nếu không tính Trung Quốc. Trong bối cảnh Trung Quốc đã chạm mức trần sản xuất tự đặt ra, sự gián đoạn

nguồn cung tại Trung Đông báo hiệu áp lực tăng giá mang tính cấu trúc trong thời gian tới.

Những diễn biến này làm trầm trọng thêm môi trường giá vốn đã ở mức cao.

Giá nhôm giao ngay trên sàn LME đã tăng lên 3.500 USD/tấn tính đến ngày đóng cửa 13/03 — tăng 16,9% kể từ đầu năm và 27,5% trong 12 tháng qua — gần chạm mức đỉnh lịch sử của chu kỳ năm 2022 là 3.800 USD/tấn.



Vietcap nhận định, do Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhôm nhập khẩu, dự báo Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã CK: SAB) sẽ đối mặt với áp lực ngày càng tăng tới biên lợi nhuận trong nửa cuối năm nay, khi các hợp đồng phòng hộ rủi ro giá nhôm của công ty (được phòng hộ tới giữa và gần cuối năm 2026 theo kế hoạch của ban lãnh đạo bắt đầu hết hiệu lực).

Tuy nhiên, vị thế thương lượng mạnh mẽ của SAB với các nhà sản xuất lon nhôm trong nước có thể giúp giảm bớt tác động từ việc thu mua nguyên liệu.

Năm 2025, "ông lớn" ngành bia ghi nhận doanh thu 25.888 tỷ đồng, giảm xấp xỉ 6.000 tỷ đồng (tương ứng mức giảm 19%) so với mức 31.872 tỷ đồng của năm 2024.﻿

Lợi nhuận sau thuế cả năm 2025 đạt 4.573 tỷ đồng, duy trì mức tăng trưởng dương 2% bất chấp áp lực từ thị trường.