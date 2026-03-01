Shark Bình rửa tiền vụ Mr Pips: Chỉ đạo cấp dưới lập ví giả cung cấp thông tin giả cho công an

Ngày 18-3, Công an thành phố Hà Nội thông tin, liên quan đến vụ Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố 83 bị can, trong đó 74 bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 - Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án, ngoài việc đề nghị truy tố các bị can, cơ quan cảnh sát điều tra còn xác định ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) có hành vi rửa tiền cho nhóm tổ chức lừa đảo của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ.

Theo kết luận điều tra, để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ sẽ mở tài khoản ví tại công ty trung gian thanh toán, trong đó có Công ty cổ phần Ngân Lượng (gọi tắt là Công ty Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT, gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của các bị hại.

Trong công ty, ông Nguyễn Hòa Bình là người chỉ đạo chung các hoạt động, đưa ra các quy định về mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán trung gian.

Theo điều tra, tháng 6/2018, bộ phận hotline của Công ty Ngân Lượng nhận được yêu cầu mở ví và muốn thỏa thuận mức chi phí nên đã chuyển thông tin của Trần Thị Thanh Tâm (bộ phận kinh doanh của Công ty Ngân Lượng) cho khách hàng. Sau đó có đối tượng (chưa xác định được) liên hệ với Tâm giới thiệu là đại diện sàn forex GKFX muốn thỏa thuận mức phí chiết khấu là 0,5% cho giao dịch nạp. Tâm báo cáo và xin ý kiến ông Nguyễn Hòa Bình nhưng ông Bình không đồng ý.



Đến năm 2019, sàn forex GKFX đăng ký mở ví ngân lượng để hoạt động. Đầu năm 2020, Phó Đức Nam (đại diện của sàn forex GKFX tại Việt Nam) sử dụng tài khoản Telegram “Peter” để liên hệ với Trần Thị Thanh Tâm và giới thiệu là người đại diện mới của sàn forex GKFX, muốn thỏa thuận mức phí chiết khấu. Ông Nguyễn Hòa Bình sau đó giao Tâm chăm sóc khách hàng này; mức phí được thống nhất là 2,5% cho giao dịch nạp và 1% giao dịch rút tiền.



Quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tạo thêm nhiều sàn giao dịch khác và thông báo cho phía Công ty Ngân Lượng biết.



Tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng bắt đầu nhận được các công văn của Cơ quan Công an xác minh về các ví ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư trên sàn forex. Lúc này, cấp dưới báo cáo Nguyễn Hòa Bình các nội dung mà công an đang xác minh.



Cơ quan điều tra cáo buộc, mặc dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật, nhưng do muốn tiếp tục cho ví ngân lượng của sàn forex hoạt động nhằm hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch, nên ông Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin ví thật của sàn, mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho công an.



Theo đó, ông Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo cấp dưới thông báo cho Nam là có công văn xác minh của Cơ quan Công an về các sàn forex và yêu cầu phía Phó Đức Nam cung cấp thông tin một ví khác (không phải ví đúng của sàn), cùng với các giao dịch của khách hàng đầu tư trên sàn với số tiền phù hợp.



Để thực hiện chỉ đạo của ông Nguyễn Hòa Bình, từ tháng 6/2020 đến giữa năm 2021, khi có công văn của Cơ quan Công an xác minh ví sàn forex của Phó Đức Nam thì cấp dưới của ông Bình sẽ nhắn tin Telegram cho Trần Thị Thanh Tâm, sau đó Tâm nhắn cho Phó Đức Nam để Nam chuyển lại thông tin hoặc chỉ đạo nhân viên chuyển tài liệu cho Tâm…



Theo kết luận điều tra, giữa 2021 đến cuối năm 2022, Trần Thị Thanh Tâm đưa một người tên Nguyễn Thùy Linh vào nhóm Telegram để khi có công văn của Cơ quan Công an, Nguyễn Thị Nam (bộ phận vận hành) sẽ chụp và gửi hình ảnh công văn xác minh của Cơ quan Công an vào nhóm. Sau đó, Tâm chỉ đạo Linh gửi hình ảnh công văn cho Phó Đức Nam.



Quá trình điều tra xác định, từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022 đã có 150 bị hại chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng với tổng số tiền hơn 213 tỷ đồng tại các tài khoản của một số ngân hàng mang tên Công ty cổ phần Ngân Lượng để nạp tiền đầu tư trên các sàn forex của Phó Đức Nam.



Trong vụ án này, ông Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố tội “Rửa tiền”.



Liên quan tới vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tạm giữ 48 phương tiện, trong đó có nhiều xe ô tô đắt tiền như BMW, Lamborghini, Luxus, Mercedes AMG GT, Mercedes G63, Porscher Panamera, Roll Royce, Volvo và nhiều xe mô tô phân khối lớn. Cơ quan chức năng đang thu giữ của các đối tượng nhiều trang sức…﻿