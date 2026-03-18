Shark Bình có liên quan đến đường dây lừa đảo của Mr Pips?

18-03-2026 - 14:45 PM | Doanh nghiệp

Shark Bình có liên quan đến đường dây lừa đảo của Mr Pips?

Theo cơ quan điều tra, để phục vụ việc nhận tiền từ nhà đầu tư, Nam cùng các đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền lớn liên quan đến nhiều sàn Forex – loại hình giao dịch ngoại hối hiện chưa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép tại Việt Nam.

Theo báo Dân trí, trong kết luận điều tra vụ án liên quan đến Phó Đức Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi rửa tiền thông qua Công ty CP Ngân Lượng – doanh nghiệp do Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT.

Theo cơ quan điều tra, để phục vụ việc nhận tiền từ nhà đầu tư, Nam cùng các đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền lớn liên quan đến nhiều sàn Forex – loại hình giao dịch ngoại hối hiện chưa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép tại Việt Nam.

Tại Ngân Lượng, ông Bình được xác định giữ vai trò chỉ đạo chung và quyết định chính sách phí. Đinh Hồng Quân là Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm ký các văn bản và báo cáo tài chính. Bộ phận tài chính – kế toán do Nguyễn Thị Thanh Hương quản lý dòng tiền và tài khoản ngân hàng.

Ở các bộ phận khác, Bùi Thanh Hải phụ trách kỹ thuật, xây dựng hệ thống thanh toán và bảo mật; Trần Thị Thanh Tâm phụ trách kinh doanh, tìm kiếm và kết nối với các sàn forex, cùng Nguyễn Thùy Linh chăm sóc khách hàng. Khâu vận hành do Nguyễn Thị Nam đảm nhiệm, bao gồm đối soát giao dịch và làm việc với ngân hàng, cơ quan chức năng.

Quy trình hoạt động cho thấy người dùng mở ví Ngân Lượng qua ứng dụng hoặc website, cung cấp thông tin cá nhân và liên kết tài khoản ngân hàng để xác thực trước khi giao dịch.

Từ năm 2018, thông qua bộ phận hotline, phía Ngân Lượng kết nối với đại diện sàn GKFX để thỏa thuận mức phí. Sau đó, Nam trực tiếp trao đổi qua Telegram để hợp tác. Mức phí được áp dụng gồm 2,5% với giao dịch nạp, 1% với giao dịch rút và 1.000 đồng mỗi lần rút; mức này không thay đổi dù phía đối tác từng đề nghị giảm vào năm 2021.

Trong quá trình vận hành, Nam tiếp tục đưa thêm nhiều sàn như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets vào hệ thống thanh toán. Các nhóm Telegram được lập giữa các bộ phận của Ngân Lượng và nhân sự các sàn để xử lý sự cố và đối soát dòng tiền.

Đáng chú ý, từ tháng 6/2020, khi cơ quan công an bắt đầu xác minh các giao dịch, dù nhận thức dấu hiệu vi phạm pháp luật từ các sàn forex, ông Bình vẫn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin thật. Theo đó, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm bị yêu cầu sử dụng dữ liệu từ các ví khác để thay thế, đồng thời điều chỉnh thông tin theo hướng số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số tiền nạp nhằm hợp thức hóa hồ sơ gửi cơ quan chức năng.

Mr Pips Phó Đức Nam (Ảnh: Công an Hà Nội).

Việc trao đổi, tổng hợp dữ liệu được thực hiện qua Telegram giữa các cá nhân liên quan, sau đó hoàn thiện hồ sơ để Đinh Hồng Quân ký và gửi cơ quan công an.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 150 bị hại đã chuyển tổng cộng hơn 213,4 tỷ đồng vào các ví Ngân Lượng. Số tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên công ty rồi tiếp tục nạp vào các sàn forex.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền. Ở một vụ án khác, ông cũng đang bị điều tra về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế.

Khởi tố thêm tội danh trốn thuế với Shark Bình

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

Chuỗi cà phê Việt lọt top lớn nhất Đông Nam Á: 'Vượt mặt' đại diện Indonesia, Malaysia, ngang hàng Starbucks

VinFast 'sẵn sàng' 80.000 tỷ để tiêu, chớp cơ hội trước tình hình giá xăng tăng cao

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh của VinSpeed có thể khởi công ngay tháng sau

Bộ trưởng Bộ Công an hoan nghênh Tập đoàn Mỹ hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực "cứu" 10.000 tỷ USD/năm

Đề nghị truy tố 2 "ông trùm" lừa đảo Mr Pips và Mr Hunter

