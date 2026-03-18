18-03-2026 - 20:05 PM | Doanh nghiệp

ACV có quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Lê Văn Khiên đảm nhiệm vai trò quyền Chủ tịch HĐQT ACV từ ngày 17-3.

Trong văn bản gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 18-3 về việc thay đổi nhân sự, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết đã bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên, thành viên HĐQT, giữ vai trò quyền Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này từ ngày 17-3.

Ông Khiên sinh năm 1973, đại diện 11,22% vốn nhà nước tại ACV. Ông có gần 5 năm là thành viên HĐQT doanh nghiệp này, trước khi giữ vị trí quyền Chủ tịch.

Theo văn bản, ACV đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Vũ Thế Phiệt.

Động thái thay đổi nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bắt tạm giam đối với ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT, và ông Nguyễn Tiến Việt - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc ACV.

Trước đó, ACV đã thông báo thành viên HĐQT Lê Văn Khiên kiêm nhiệm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từ ngày 25-2, thay thế ông Phiệt.

Ông Lê Văn Khiên, quyền Chủ tịch HĐQT ACV Nguồn: Website ACV

Đầu tháng 2, HĐQT của ACV đã bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng giám đốc, giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành.

Đồng thời bà Phạm Thị Phương, Trưởng Phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính – Kế toán, được giao phụ trách công tác kế toán của tổng công ty.

Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau, ACV đã chấm dứt việc giao nhiệm vụ phụ trách kế toán đối với bà Phương.

ACV là chủ đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, với tổng mức đầu tư hơn 100.000 tỉ đồng.

Giai đoạn này xây dựng một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

Theo Lê Tỉnh

Người Lao động

