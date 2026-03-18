Thủ tướng yêu cầu ACV không làm gián đoạn tiến độ dự án sân bay Long Thành

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 129/TB-VPCP ngày 17/3/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 24 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Đáng chú ý, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) cùng các cơ quan liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm hoạt động của doanh nghiệp diễn ra bình thường và không làm gián đoạn tiến độ triển khai dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1.



Mục tiêu đặt ra là bám sát các mốc tiến độ đã đề ra, không để xảy ra chậm trễ, đồng thời nâng cao chất lượng công trình, bảo đảm an toàn, hướng tới tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp” và tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.



Trước đó, người đứng đầu Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành và đơn vị liên quan, đặc biệt là ACV, rà soát toàn bộ khối lượng công việc còn lại của dự án. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thi công khoa học, hợp lý nhằm bảo đảm hoàn thành trong nửa đầu năm 2026.



Thông báo nhấn mạnh các đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng và an toàn dự án; đồng thời xử lý nghiêm các sai phạm, tránh để xảy ra ách tắc trong quá trình triển khai.



Ở diễn biến khác, dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã được đưa vào diện thanh tra theo Quyết định của Thanh tra Chính phủ.



Trong tháng 3, các cơ quan chức năng dự kiến hoàn thiện kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quá trình thực hiện dự án.



Bên cạnh đó, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Tiến Việt – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc ACV để điều tra về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.



Tại Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG) – đơn vị thi công nhiều gói thầu của dự án, Nguyễn Hữu Tới – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT cùng Dương Văn Mậu – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc cũng bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc liên quan đến cùng tội danh.

Vừa qua, ACV đã sắp xếp lại bộ máy của Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành.

Cụ thể, ông Vũ Phạm Nguyên An – Giám đốc Sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) được điều động giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, thay cho ông Nguyễn Tiến Việt.

Ông Đào Việt Dũng – Phó Bí thư chuyên trách phụ trách công tác Đảng tại ACV – được giao đảm nhiệm vị trí Bí thư Đảng ủy, thay ông Vũ Thế Phiệt.

Đồng thời, ông Lê Văn Khiên, thành viên Hội đồng quản trị, được chỉ định làm người đại diện theo pháp luật của ACV thay ông Phiệt. Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng giám đốc ACV, được giao phụ trách Ban điều hành thay ông Nguyễn Tiến Việt.