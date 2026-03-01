Hóa chất Đức Giang gặp biến cố, ai sẽ hưởng lợi?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa qua đã khởi tố vụ án nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị thành viên. Các sai phạm được làm rõ bao gồm hành vi đổ thải trái phép hàng triệu tấn chất thải gây ô nhiễm môi trường, khai thác quặng Apatit trái phép trị giá hàng trăm tỷ đồng và che giấu doanh thu nhằm trốn thuế.

Trong số 14 bị can bị khởi tố, ông Đào Hữu Huyền (Chủ tịch Hội đồng quản trị) đối mặt với cả ba tội danh về kế toán, tài nguyên và môi trường. Con trai ông là Đào Hữu Duy Anh cùng nhiều nhân sự cấp cao như Kế toán trưởng Đào Thị Mai, Phó Tổng giám đốc Phạm Văn Hùng cũng nằm trong danh sách bị can do những sai phạm liên quan đến công tác quản trị và điều hành tại các công ty con thuộc hệ sinh thái Đức Giang.

Sau khi thông tin này được công bố, cổ hiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang giảm kịch sàn xuống 68.800 đồng/cp, với dư bán sàn gần 12,6 triệu đơn vị trong ngày 17/3.﻿

Theo một báo cáo của ACBS năm 2023, trong số các công ty có khả năng sản xuất phốt pho vàng, CTCP Hóa chất Đức Giang là doanh nghiệp dẫn đầu ngành về công suất sản xuất với công suất thiết kế các nhà máy năm 2023 đạt 69.800 tấn/năm.

Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam có công suất thiết kế các nhà máy đạt 19.800 tấn/năm, là doanh nghiệp đứng thứ 2.

CTCP Đông Nam Á Lào Cai có công suất thiết kế đạt 18.000 tấn/năm. Thứ 4 là CTCP Nam Tiến Lào Cai với công suất 9.800 tấn/năm và thứ 5 là CTCP Phốt Pho Việt Nam công suất 6.000 tấn/năm.﻿

Trong đó, ﻿Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam được thành lập ngày 1/10/2010, do ông Nguyễn Hoàng Thông làm Giám đốc, đặt trụ sở tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai. Theo giới thiệu trên website, sản phẩm chính của công ty là Phốt pho vàng và được xuất khẩu 100%.

Công ty có vốn điều lệ 116 tỷ đồng, trong đó ông Thông nắm 70% vốn điều lệ, một cổ đông khác là bà Phan Thị Lê Hương nắm 30%.﻿

Công ty cũng vừa gặp sự cố nổ vỡ kép bồn tinh chế tại lò sản xuất phốt pho của công ty trong tháng 2. Khi nước trong bồn cạn, phốt pho bốc cháy, sau đó tràn xuống bồn an toàn phía dưới. Sức ép từ vụ nổ khiến một phần mái tôn của xưởng kho thành phẩm bị sập, nhiều thiết bị hư hỏng.﻿

﻿CTCP Đông Nam Á Lào Cai (Esaco Lao Cai) thành lập năm 2005, do ông Trần Việt Dũng làm Chủ tịch HĐQT, đặt trụ sở tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai.

Theo đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 8/8/2019, công ty có vốn điều lệ 110 tỷ đồng, ông Dũng góp 78,55%, bà Đặng Thị Xuân Mai góp 19,64% và ông Nguyễn Mậu Trung Anh góp 1,8%﻿.

Công ty TNHH Đông Nam Á Lào Cai trực thuộc Tập đoàn Đông Nam Á, có Khu liên hợp sản xuất Phốt pho vàng đặt tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng vận hành với công suất 18.000 tấn/năm. Sản phẩm chính là Phốt pho vàng chủ yếu xuất khẩu đến các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Mỹ và các nước khác trên thế giới.﻿

﻿CTCP Nam Tiến Lào Cai (nay là CTCP Tập đoàn Greenspark) thành lập từ năm 2007. Sau khoảng 20 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn GreenSpark đã trở thành Tập đoàn phát triển đa ngành nghề, đa lĩnh vực cùng 5 công ty thành viên. Công ty đang hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng (Cụm thủy điện Ngòi Xan, Thủy điện Minh Lương), bất động sản (Tiểu khu đô thị số 1,3,5 ở Lào Cai, Scenia Bay Nha Trang), thương mại dịch vụ (Khách sạn Scenia Bay Nha Trang), xây dựng, VLXD, hóa chất.

Tổ hợp Nhà máy Hóa chất của Tập đoàn GreenSpark nằm tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng được xây dựng trên diện tích gần 25 ha với Nhà máy Photpho Vàng.

Năm 2014, Nhà máy Photpho Vàng rộng 15,44 ha được GreenSpark đầu tư phát triển với dây chuyền sản xuất Photpho vàng có công suất 9.800 tấn/năm cùng tổng vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng đã đi vào hoạt động. Hiện nay, dự án đã mang lại doanh thu hàng năm đạt trên 600 tỷ đồng.

﻿CTCP Phốt Pho Việt Nam là công ty con của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam (mã CK: CSV) do CSV sở hữu 65,05% vốn điều lệ.

CTCP Phốt Pho Việt Nam được thành lập vào năm 2004, có trụ sở tại Khu Công Nghiệp Tằng Loỏng. Sản phẩm chính của công ty là Phốt Pho Vàng và được xuất khẩu sang các thị trường lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đức,… Hiện nay ngoài sản phẩm chính là Phốt Pho Vàng, công ty còn đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm được chế biển chủ yếu từ Phốt Pho Vàng như Axit Photphoric và dự kiến sẽ tiếp tục phát triển mạnh hoạt động này trong dài hạn.﻿