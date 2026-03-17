Lộ diện vai trò quan trọng của Bùi Cao Nhật Quân, Novaland từng có mối quan hệ với nhà sáng lập Dương Công Minh của LPBank như thế nào?

Ngày 16/3/2026, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã: LPB) và CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Ông Bùi Cao Nhật Quân - con trai Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn - chính thức lộ diện sau thời gian dài vắng bóng.

Chức vụ của ông Quân được giới thiệu tại sự kiện là Chủ tịch Hội đồng điều hành Novaland.

Đây không phải là chức danh được quy định cụ thể trong điều lệ doanh nghiệp, song được cho là có ảnh hưởng lớn đến hoạt động điều hành thực tế của tập đoàn.



Sinh năm 1982, ông Quân nhiều năm qua ít xuất hiện trước công chúng. Tuy vậy, trong nội bộ doanh nghiệp, ông vẫn được xem là một trong những nhân sự lãnh đạo chủ chốt và có tiếng nói quan trọng trong quá trình điều hành Novaland. Trước đây, Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn từng trao cho ông quyền dẫn dắt nhiều hoạt động của tập đoàn.

Founder của LPBank - ông Dương Công Minh - chính là một trong những người tham gia sáng lập nên pháp nhân Novaland ngày nay.

Trong một số chia sẻ trước đây, là thế hệ con cháu, ông Quân từng cho biết ông Minh là người có ảnh hưởng lớn đến quá trình học hỏi và tiếp cận lĩnh vực bất động sản của mình.



Dù có mối quan hệ cá nhân như vậy, trong giai đoạn ông Dương Công Minh còn điều hành LPBank, Novaland lại chưa có nhiều hoạt động hợp tác đáng kể với ngân hàng này.

Trước đó, sau biến cố liên quan đến Trầm Bê, Novaland từng đề xuất tham gia tái cơ cấu Sacombank, song sau cùng ông Dương Công Minh là người được lựa chọn để dẫn dắt quá trình tái cơ cấu ngân hàng này.



Theo nội dung thỏa thuận ký kết, LPBank sẽ nghiên cứu cung cấp các giải pháp tài chính tổng thể cho Novaland, bao gồm hỗ trợ vốn, tái cấu trúc tài chính và quản trị dòng tiền. Hai bên cũng dự kiến xây dựng các chương trình tín dụng dành riêng cho khách hàng của Novaland.



Bên cạnh đó, LPBank có thể cung cấp các dịch vụ ngân hàng như tín dụng, bảo lãnh, thanh toán cho nhà thầu và nhà cung cấp, cũng như các giải pháp ngân hàng điện tử, tiền gửi, bảo hiểm và quản trị dòng tiền nhằm tăng cường kết nối khách hàng giữa hai bên.﻿

Trước LPBank, Novaland được biết đến là khách hàng lớn của một số ngân hàng như VPBank và MBBank, những tổ chức từng cung cấp tín dụng, bảo lãnh và nhiều dịch vụ tài chính cho các dự án trong hệ sinh thái của tập đoàn.

Về kết quả kinh doanh, trong năm 2025, Novaland ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 1.800 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ kỷ lục 4.395 tỷ đồng của năm 2024. Doanh nghiệp cho biết kết quả này đến từ việc tiết giảm giá vốn, chi phí tài chính và được hoàn nhập một số khoản tiền thuê, tiền sử dụng đất.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL của Novaland vừa ghi nhận chuỗi ba phiên tăng trần liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/3, thị giá đạt 13.500 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa thị trường của doanh nghiệp lên hơn 30.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,1 tỷ USD.