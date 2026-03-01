Cuộc đua thành lập sàn tài sản mã hóa: Mới 2 đại gia chạm mốc 10.000 tỷ, dàn đối thủ nghìn tỷ ráo riết bám đuổi

Dẫn đầu đường đua về quy mô vốn hiện nay là nhóm các doanh nghiệp đã chính thức cán mốc 10.000 tỷ đồng, đáp ứng ngưỡng tối thiểu theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP.

Công ty CP Kinh doanh tiền mã hóa và tài sản mã hóa Vimexchange là đơn vị thiết lập mức vốn này ngay từ khi thành lập vào tháng 6/2025 dựa trên tiềm lực của hệ sinh thái Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex nắm 50% cổ phần, cùng sự tham gia của các đơn vị thành viên như Vimedimex 2, Đầu tư và Phát triển Hòa Bình và Công ty Biển Tiên Sa, Bảo Tín Mạnh Hải

Ngay sát phía sau, Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) thuộc hệ sinh thái ngân hàng VPBank cũng đã hoàn tất đợt tăng vốn từ 25 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng vào cuối tháng 2/2026, với sự góp vốn chủ lực từ nền tảng LynkiD chiếm 50% và Chứng khoán VPBank sở hữu 11%.

Ở nhóm quy mô vốn 1.000 tỷ đồng, thị trường ghi nhận sự tập trung của các định chế tài chính và tập đoàn đa ngành sừng sỏ. Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX) của Chứng khoán VIX và Công ty CP Công nghệ số SSI (SSI Digital) thuộc Chứng khoán SSI hiện đều duy trì mức vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng sau các đợt bổ sung thêm dòng vốn từ cổ đông tổ chức.

Cùng nằm trong phân khúc này, Công ty CP Tài sản số Việt Nam vừa chính thức nhập cuộc vào tháng 1/2026 với số vốn 1.000 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Sun Group giữ vai trò cổ đông chi phối với 64% vốn, bên cạnh Chứng khoán Dầu khí (PSI) nắm giữ 1%.

Đây là nhóm doanh nghiệp đang ưu tiên hoàn thiện hạ tầng công nghệ và bắt tay với các đối tác quốc tế để sẵn sàng cho các bước tiến tiếp theo trong giai đoạn thí điểm.

Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa HD (HDEX), đơn vị nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn Sovico, ghi nhận mức vốn 300 tỷ đồng với sự tham gia của Chứng khoán HD và các thành viên nhóm Galaxy.

Tiếp sau là Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX) thuộc hệ sinh thái Techcombank với vốn điều lệ 101 tỷ đồng và Công ty CP Dịch vụ tài sản mã hóa Dolphinex duy trì ở mức 50 tỷ đồng.

Xếp cuối danh sách về vốn hiện tại là Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản số DNEX với 2 tỷ đồng, tuy nhiên đơn vị này cũng đang triển khai lộ trình huy động vốn từ các nhà đầu tư chiến lược để hướng tới mục tiêu 10.000 tỷ đồng.

Trái ngược với đà tăng tốc của các hệ sinh thái lớn, rào cản tài chính khắt khe đã dẫn đến quyết định rút lui của Chứng khoán Vietcap. Ban lãnh đạo Vietcap nhận định việc duy trì nguồn vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng cùng chi phí vận hành, bảo mật và yêu cầu tuân thủ phòng chống rửa tiền (AML) phức tạp là chưa phù hợp với ưu tiên phân bổ nguồn lực của công ty ở thời điểm hiện tại.

Sự phân hóa này minh chứng rằng đường đua lập sàn tài sản mã hóa không chỉ dừng lại ở bài toán công nghệ mà còn là thử thách về năng lực điều phối dòng vốn dài hạn của các hệ sinh thái doanh nghiệp tại Việt Nam.