Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ tiếp tục xây nhà máy tại Mỹ, mục tiêu bán 300.000 xe điện toàn cầu năm 2026

Theo Investing.com, nhà sản xuất xe điện Việt Nam VinFast Auto Ltd. cho biết sẽ tiếp tục xây dựng nhà máy tại Bắc Carolina trong năm nay.



Nhà máy tại Mỹ này dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2028, sẽ được xây dựng sau khi các nhà máy ở Ấn Độ và Indonesia khai trương. Trước đó, vào năm 2024, công ty đã thông báo họ sẽ trì hoãn việc xây dựng nhà máy ở Bắc Carolina thêm 3 năm.



VinFast đặt mục tiêu cung cấp ít nhất 300.000 xe điện trên toàn cầu vào năm 2026, tập trung vào Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ và Philippines.



Số lượng xe tay ga điện và xe đạp điện được giao trong năm 2025 đạt 406.498 chiếc, tăng 473% so với năm trước. VinFast đặt mục tiêu số lượng xe máy được giao trong năm 2026 sẽ gấp ít nhất 2,5 lần so với năm 2025 bằng cách đẩy mạnh doanh số bán hàng tại Philippines, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia.

Tại nhà máy Hải Phòng (Việt Nam), cơ sở sản xuất lớn nhất của VinFast, mức độ sử dụng công suất và hiệu quả vận hành tiếp tục được cải thiện. Ngày 31/12/2025, nhà máy đã xuất xưởng chiếc xe điện thứ 200.000 trong năm. Riêng trong tháng 12/2025, sản lượng đạt gần 26.000 xe điện.

Tháng 6/2025, VinFast chính thức khánh thành nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh tại Khu Kinh tế Vũng Áng, chỉ sau chưa đầy 7 tháng khởi động dự án.

Tháng 8/2025, VinFast khánh thành nhà máy tại Tamil Nadu (Ấn Độ), đánh dấu nhà máy ở nước ngoài đầu tiên của hãng. Tiếp đó, vào tháng 12/2025, VinFast cũng đưa vào vận hành nhà máy thứ hai ở nước ngoài tại Subang (Indonesia).

Tính đến ngày 31/12/2025, VinFast vận hành bốn nhà máy trên toàn cầu với tổng công suất tối đa khoảng 600.000 xe điện mỗi năm, bao gồm 300.000 xe/năm tại Hải Phòng và 200.000 xe/năm tại Hà Tĩnh (Việt Nam), 50.000 xe/năm tại Indonesia và 50.000 xe/năm tại Ấn Độ. Công ty cũng sản xuất xe máy điện tại Hải Phòng với công suất khoảng 500.000 chiếc mỗi năm.

Sản xuất thông minh đóng vai trò trung tâm trong chiến lược đạt được lợi nhuận dài hạn của Công ty. Trong hệ sinh thái Vingroup, VinFast đang hợp tác chặt chẽ với công ty liên kết VinRobotics - đơn vị chuyên phát triển robot thông minh, hệ thống tự động hóa và các công nghệ AI vật lý phục vụ ứng dụng công nghiệp.

Nền tảng của VinRobotics bao gồm robot hình người công nghiệp cùng các lớp tự động hóa tích hợp trí tuệ nhân tạo, được thiết kế để vận hành trong môi trường nhà máy phức tạp, qua đó nâng cao mức độ tự động hóa và năng suất.

Sự hợp tác giữa VinFast và VinRobotics tập trung vào việc cải thiện năng suất nhà máy, tăng cường kiểm soát chất lượng và tối ưu hiệu quả vận hành, đồng thời hỗ trợ nâng cao tỷ lệ sử dụng công suất và mức độ tự động hóa khi sản lượng gia tăng, qua đó góp phần cải thiện cấu trúc chi phí của Công ty.