VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập thêm kỷ lục mới, thu về hơn 90.000 tỷ

Ngày 16/3/2026, VinFast chính thức công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán cho quý IV/2025 và cả năm 2025 (kết thúc ngày 31/12/2025).

Đây là quý có kết quả tài chính tốt nhất của Công ty từ trước đến nay, với nhiều chỉ số quan trọng đạt mức cao mới.

Số lượng ô tô điện VinFast được bàn giao đạt 86.557 xe trong quý IV/2025, tăng 127% so với quý trước và tăng 63% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các mẫu xe thuộc thương hiệu Green và mẫu EC Van chiếm khoảng 49%. Các thị trường quốc tế duy trì đà tăng trưởng mạnh và đã đóng góp vào khoảng 18% tổng lượng xe bàn giao trong kỳ.

Tính chung cả năm 2025, Công ty đã bàn giao 196.919 ô tô điện, tăng 102% so với năm 2024.

Kết quả bàn giao cả năm đã vượt mục tiêu của Ban lãnh đạo cho năm 2025 là ít nhất gấp đôi số lượng xe bàn giao năm 2024 (97.399 xe điện), đồng thời đánh dấu số lượng xe bàn giao cao nhất của VinFast kể từ khi thành lập.

Mảng xe máy điện và xe đạp điện cũng ghi nhận đà tăng trưởng vượt trội, với số lượng bàn giao đạt 171.962 xe trong quý IV/2025, tăng 43% so với quý trước và tăng 452% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2025, Công ty đã bàn giao 406.498 xe máy điện và xe đạp điện, tăng 473% so với cả năm 2024.

Doanh thu duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, biên lợi nhuận cải thiện rõ rệt

Tổng doanh thu của VinFast đạt 39.411,7 tỷ đồng (1.568,9 triệu USD) trong quý IV/2025, tăng 138,9% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 117,7% so với quý trước.

Tổng doanh thu cả năm 2025 đạt 90.427 tỷ đồng (3.599 triệu USD), tăng 105% so với năm 2024.

Biên lợi nhuận gộp trong quý IV/2025 ở mức âm 40%, cải thiện đáng kể so với âm 79% trong quý IV/2024 và âm 56% trong quý III/2025. Sự cải thiện rõ nét này phản ánh những lợi ích từ việc mở rộng quy mô sản xuất cũng như tối ưu hóa cấu trúc chi phí.

Biên lợi nhuận gộp cả năm 2025 ở mức âm 42,5%, cải thiện so với âm 57,4% trong năm 2024.

Tính đến ngày 31/12/2025, khách hàng có thể mua xe điện VinFast tại 424 showroom trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, VinFast tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu thị trường ô tô, khép lại năm 2025 với thị phần ước tính khoảng 36%, tăng đáng kể so với khoảng 22% của năm 2024. Đồng thời, VinFast cũng đã đạt vị thế thương hiệu xe máy điện số một ở thị trường Việt Nam.

Tại các thị trường trọng điểm khác ở châu Á như Ấn Độ, Indonesia và Philippines, VinFast tiếp tục mở rộng thị phần và nâng cao vị thế trên thị trường thông qua dải sản phẩm đa dạng, hệ sinh thái bao trùm và mạng lưới đại lý - xưởng dịch vụ - đối tác không ngừng mở rộng.

Dữ liệu đăng ký xe thuần điện của Vahan đã cho thấy những bước tiến của VinFast tại thị trường Ấn Độ. Mặc dù bắt đầu bán xe chỉ từ tháng 9/2025, hãng đã tăng bốn bậc từ vị trí số 8 vào tháng 10/2025 lên vị trí số 4 vào tháng 12/2025, và duy trì vị trí này cho đến tháng 2/2026.

Tại Indonesia, theo dữ liệu của Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Indonesia (GAIKINDO), VinFast kết thúc năm 2025 với vị trí thương hiệu xe thuần điện đứng thứ 3 thị trường.

Tại Philippines, theo dữ liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Philippines (CAMPI), VinFast kết thúc năm 2025 với vị trí thương hiệu xe thuần điện đứng thứ 2 thị trường.

Tính đến ngày 31/12/2025, VinFast vận hành bốn nhà máy trên toàn cầu với tổng công suất tối đa khoảng 600.000 xe điện mỗi năm, bao gồm 300.000 xe/năm tại Hải Phòng và 200.000 xe/năm tại Hà Tĩnh (Việt Nam), 50.000 xe/năm tại Indonesia và 50.000 xe/năm tại Ấn Độ. Công ty cũng sản xuất xe máy điện tại Hải Phòng với công suất khoảng 500.000 chiếc mỗi năm.