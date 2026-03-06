Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

2 khách sộp ở Indonesia mua 20.000 xe VinFast

06-03-2026 - 11:59 AM | Doanh nghiệp

Các mẫu xe được mua bao gồm ô tô điện Nerio Green (C-SUV) và Limo Green (MPV 7 chỗ). Toàn bộ xe sẽ được sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải.

Ngày 06/03/2026, VinFast ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với hai công ty giải pháp vận tải PT. Satu Kosong Tujuh và PT Sembilan Benua Abadi ở Indonesia, dự kiến cung cấp tổng cộng 20.000 xe VinFast cho hai đối tác đến năm 2028.

Theo MoU, PT. Sembilan Benua Abadi dự kiến mua 10.000 xe điện VinFast từ nay đến hết năm 2027 và PT. Satu Kosong Tujuh mua 10.000 xe điện VinFast từ nay đến hết năm 2028. Các mẫu xe được mua bao gồm ô tô điện Nerio Green (C-SUV) và Limo Green (MPV 7 chỗ). Toàn bộ xe sẽ được sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải.﻿

Chỉ sau hai năm hiện diện tại thị trường Indonesia, VinFast đã nhanh chóng xây dựng nền tảng phát triển bài bản và toàn diện. VinFast đang phân phối đầy đủ dải sản phẩm từ phân khúc phổ thông đến trung - cao cấp, bao gồm VF 3, VF 5, VF e34, VF 6, VF 7 và VF MPV 7, cho đến các mẫu xe thuộc dòng Green như Limo Green.

Danh mục sản phẩm trải rộng nhiều phân khúc cho phép các đối tác linh hoạt lựa chọn phương tiện phù hợp với từng loại hình dịch vụ, đồng thời tạo điều kiện để người tiêu dùng Indonesia tiếp cận xe điện ở nhiều mức giá khác nhau.

Hãng cũng đưa nhà máy tại Subang vào vận hành, thể hiện cam kết đầu tư dài hạn và đóng góp trực tiếp vào chuỗi giá trị nội địa.

Song song đó, VinFast liên tục mở rộng hệ sinh thái dịch vụ thông qua việc phát triển mạng lưới đại lý và trung tâm hậu mãi trên toàn quốc; triển khai hạ tầng trạm sạc rộng khắp thông qua hợp tác với V-Green; đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với các ngân hàng, tổ chức tài chính hàng đầu để mang đến những giải pháp tài chính tối ưu cho khách hàng.

Linh Linh

