Hộ kinh doanh lưu ý: Thuộc lòng 3 mốc doanh thu 500 triệu, 1 tỷ và 3 tỷ đồng để kê khai chuẩn xác theo Nghị định 68 chính thức vừa ban hành

Nghị định này do Chính phủ ban hành vào ngày 05 tháng 3 năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay từ ngày ký. Thay vì cách quản lý cũ, quy định mới tập trung vào việc giúp người dân tự kê khai doanh thu và quản lý kinh doanh một cách minh bạch, hiện đại hơn.

Ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng một năm là ranh giới đầu tiên phân định việc phát sinh nghĩa vụ tài chính của người kinh doanh. Theo quy định, hộ kinh doanh có mức doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Dù không phát sinh số thuế phải nộp, nhóm này vẫn phải thực hiện thủ tục thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm cho cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 31 tháng 01 của năm dương lịch tiếp theo.

Đối với các cơ sở đạt mức doanh thu trên 500 triệu đồng, việc khai thuế và nộp thuế sẽ được thực hiện kể từ quý phát sinh mức doanh thu vượt ngưỡng này.

Con số 1 tỷ đồng là mốc doanh thu thứ hai liên quan trực tiếp đến lộ trình áp dụng chứng từ điện tử trong thương mại. Các hộ kinh doanh có doanh thu tính thuế giá trị gia tăng hằng năm từ 01 tỷ đồng trở lên bắt buộc phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Những đơn vị ghi nhận mức doanh thu trên 500 triệu đồng và dưới 01 tỷ đồng không bị bắt buộc sử dụng các loại hóa đơn điện tử này. Trường hợp có nhu cầu và đáp ứng đủ điều kiện, nhóm hộ kinh doanh dưới 1 tỷ đồng vẫn được phép đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử phục vụ hoạt động giao thương.

Mốc 3 tỷ đồng là giới hạn thứ ba định hình phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân. Hộ kinh doanh đạt doanh thu năm trên 3 tỷ đồng bắt buộc phải tính thuế theo công thức lấy thu nhập tính thuế nhân với thuế suất. Thu nhập tính thuế được xác định bằng tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ trừ đi các khoản chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

Nhóm có doanh thu trên 500 triệu đồng đến 03 tỷ đồng được áp dụng phương pháp lấy thuế suất nhân với doanh thu tính thuế, hoặc có thể tự nguyện lựa chọn phương pháp trừ chi phí tương tự nhóm trên 3 tỷ đồng.

Một yêu cầu kỹ thuật đi kèm là các khoản chi phí muốn được trừ phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản từ 05 triệu đồng trở lên.

Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi, cơ quan thuế sẽ không sử dụng doanh thu khai thuế năm 2026 để xác định lại nghĩa vụ thuế của các năm trước đó đối với những hộ kinh doanh chuyển từ phương pháp khoán sang phương pháp kê khai.