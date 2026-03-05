Hộ kinh doanh vé số vietlott, vé số truyền thống xác định doanh thu như thế nào: Cục thuế trả lời

Tại “Hội thảo Thực hiện thuế kê khai: Hộ kinh doanh cần lưu ý gì?" do Cục Thuế phối hợp với Báo Tuổi Trẻ tổ chức, Cục Thuế đã trả lời, giải đáp các thắc mắc về thuế cho hộ kinh doanh.

Một hộ kinh doanh đặt câu hỏi: "Tôi là hộ kinh doanh vé số vietlott, vé số truyền thống. Vậy ngành nghề kinh doanh là phân phối, cung cấp hàng hóa hay dịch vụ? Doanh thu được xác định trên giá trị vé số bán ra, hay mức hoa hồng được hưởng trên giá trị vé số bán ra?"

Cục Thuế trả lời, việc xác định ngành nghề kinh doanh được xác định theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại Phụ lục I Quyết định 36/2025/QĐ-TTg.

Theo ﻿Phụ lục I Quyết định 36/2025/QĐ-TTg, hoạt động của các công ty và các đại lý xổ số và bán lẻ vé số (bán lẻ qua đại lý hưởng hoa hồng) thuộc nhóm ngành nghề ﻿hoạt động xổ số﻿.

Doanh thu hoạt động kinh doanh xổ số của hộ kinh doanh bán vé số Vietlott và vé số truyền thống được xác định là tiền hoa hồng đại lý được hưởng trên giá trị vé số bán ra.

Ngoài ra, Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) số 109/2025/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10/12/2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026, riêng các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Theo Điều số 7 Luật ﻿Thuế TNCN số 109/2025/QH15, cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu

năm từ 500 triệu đồng trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có doanh thu năm trên mức quy định (500 triệu đồng) được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất. Trong đó, hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp có thuế suất 5%.