Chuyện lạ doanh nghiệp mai táng: Cổ phiếu "trà đá" 300 đồng, sếp nhận lương tiền tỷ, xây mộ lãi gộp 64%

Bức tranh tài chính của Công ty Cổ phần Phục vụ Mai táng Hải Phòng (mã CPH) trong năm 2025 tiếp tục cho thấy sự ổn định của một doanh nghiệp mang tính đặc thù.

Doanh thu thuần cả năm đạt 151,3 tỷ đồng, đi ngang so với năm trước, nhưng cơ cấu lợi nhuận lại cho thấy sự chênh lệch lớn giữa các mảng hoạt động.

Trong khi mảng dịch vụ tang lễ mang về 65,6 tỷ đồng doanh thu nhưng chỉ lãi gộp vỏn vẹn 4,1% do giá vốn neo cao, thì hai mảng kinh doanh còn lại lại cho thấy tỷ suất sinh lời vượt trội.

Cụ thể, mảng bán hàng hóa (bình, quách, bia đá) mang về 84 tỷ đồng với biên lãi gộp 45%.

Đặc biệt, hoạt động sản xuất thành phẩm (xây mộ) tuy chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ với doanh thu 1,56 tỷ đồng nhưng đạt biên lợi nhuận gộp lên tới 64%, mức cao nhất trong các hoạt động cốt lõi của công ty.

Tổng mức lợi nhuận gộp công ty đạt 41,8 tỷ đồng, tương đương biên lãi gộp 27,6%.﻿

Mặc dù sở hữu những mảng kinh doanh có biên lợi nhuận gộp hấp dẫn, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp chỉ dừng lại ở mức 11,1 tỷ đồng.

Trong năm 2025, khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp này neo ở mức 28,1 tỷ đồng, tiêu tốn tới hơn 67% tổng lợi nhuận gộp mà các mảng kinh doanh cốt lõi tạo ra.

Trong chi phí quản lý, quỹ lương dành riêng cho bộ phận điều hành và nhân viên văn phòng, chiếm 18,5 tỷ đồng.

Quỹ thù lao dành cho đội ngũ lãnh đạo gồm Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc được chi trả trong năm 2025 xấp xỉ 5,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 50% lợi nhuận sau thuế.

Chi tiết về thu nhập của ban lãnh đạo cho thấy mức đãi ngộ tại doanh nghiệp này khá tốt so với quy mô lợi nhuận. Ông Nguyễn Hồng Lê, Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhận thu nhập cao nhất với hơn 1,24 tỷ đồng/năm. Tổng Giám đốc Phạm Xuân Thư nhận gần 760 triệu đồng, trong khi các thành viên khác trong ban điều hành đều có mức thu nhập dao động từ 450 đến 680 triệu đồng mỗi năm. Mức chi trả này được duy trì khá ổn định và không có nhiều biến động so với năm tài chính 2024.

Điểm nghịch lý thú vị tại CPH nằm ở diễn biến trên thị trường chứng khoán. Dù kinh doanh có lãi và duy trì lịch sử trả cổ tức bằng tiền mặt liên tục trong 10 năm qua với tỷ lệ cao (năm 2024 trả 1.960 đồng/cổ phiếu, tương đương tỷ suất sinh lời xấp xỉ 20% trên mệnh giá), cổ phiếu CPH trên sàn UPCoM lại gần như không có thanh khoản.

Thị giá cổ phiếu "đóng băng" ở mức 300 đồng/cổ phiếu trong thời gian dài.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ cơ cấu cổ đông quá cô đặc, khiến lượng cổ phiếu trôi nổi tự do gần như không có. Hiện tại, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng nắm giữ 64,5% vốn, Công ty TNHH Đầu tư Công trình và Thương mại Hoàng Phát nắm 10%, và cá nhân Chủ tịch Nguyễn Hồng Lê nắm 5,33%.

Về triển vọng kinh doanh, doanh nghiệp đang đối mặt với thay đổi lớn về địa bàn hoạt động khi phải thực hiện lộ trình đóng cửa nghĩa trang Ninh Hải theo quy hoạch của thành phố. Công ty đã dừng hung táng từ năm 2022 và dừng cát táng từ năm 2023, đồng thời đang tính toán phương án di dời các phần mộ hiện hữu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Đây được xem là yếu tố trọng yếu có thể ảnh hưởng đến cấu trúc doanh thu và chi phí của doanh nghiệp trong các năm tài chính tiếp theo.