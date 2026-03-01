Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lộ diện chủ đầu tư sân bay Phan Thiết trị giá 3.800 tỷ đồng

05-03-2026 - 00:02 AM | Doanh nghiệp

Quyết định phê duyệt nhà đầu tư Cảng hàng không Phan Thiết trị giá gần 3.800 tỷ đồng bộc lộ bước tiến hạ tầng mới của doanh nghiệp đang vận hành hai sân bay quốc tế.

Ngày 4/3/2026, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã ký Quyết định phê duyệt Công ty TNHH Cảng Hàng không Mặt Trời Phan Thiết làm nhà đầu tư dự án Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết. Đây là pháp nhân thành viên của Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời (SAC) thuộc hệ sinh thái Sun Group, doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ 4.500 tỷ đồng.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 3.800 tỷ đồng, quy mô tiêu chuẩn 4E, công suất thiết kế 2 triệu hành khách mỗi năm. Các hạng mục hạ tầng lõi bao gồm nhà ga hành khách diện tích 16.000-18.000 m2 và tháp kiểm soát không lưu cao 45m.

Do cấu phần quân sự đã khánh thành từ ngày 19/12/2025, dự án sân bay dân dụng được thiết lập mốc tiến độ tối đa 24 tháng, trong đó thời gian thi công xây dựng thực tế giới hạn trong 12 tháng.

Việc phê duyệt nhà đầu tư cho sân bay Phan Thiết diễn ra thời gian tỉnh Lâm Đồng thực hiện tạm dừng khai thác Cảng hàng không Liên Khương để nâng cấp.

Quyết định trúng thầu tại Phan Thiết tiếp tục gia tăng tỷ trọng mảng hạ tầng hàng không trong cơ cấu tài sản của Sun Group. Quá trình dịch chuyển này ghi nhận từ năm 2018 khi tập đoàn đưa vào vận hành Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Đến ngày 1/1/2026, doanh nghiệp tiếp nhận quyền quản lý Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Số liệu vận hành cho thấy cụm cảng này duy trì công suất điều phối ổn định trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán 2026, tạo nền tảng nâng cấp hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Bên cạnh mảng đầu tư trực tiếp, doanh nghiệp này cũng gia tăng hiện diện tại khâu lập quy hoạch mạng lưới hạ tầng. Hồ sơ quy hoạch Cảng hàng không Côn Đảo và Cảng hàng không Rạch Giá tầm nhìn 2050 do tập đoàn tài trợ đã được Bộ Xây dựng thống nhất tiếp nhận.

Tính đồng bộ trong mô hình kinh doanh được củng cố qua việc vận hành hãng bay phân khúc hạng sang Sun Air năm 2022 và ra mắt hãng hàng không thương mại Sun PhuQuoc Airways vào đầu năm 2025.

Anh Khôi

