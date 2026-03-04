Thuế Hà Nội sắp thay đổi việc quản lý với hơn 350.000 hộ kinh doanh

Hôm nay (4/3), tại hội nghị tập huấn về quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, ông Vũ Mạnh Cường - Trưởng Thuế TP. Hà Nội - cho biết, trên địa bàn hiện có hơn 350.000 hộ kinh doanh đang hoạt động, tăng 48% so với năm 2024. Số thu từ khu vực hộ kinh doanh đạt 5.970 tỷ đồng, tăng 45% so với năm trước.

Ông Vũ Mạnh Cường - Trưởng Thuế TP. Hà Nội.

Một trong những thay đổi quan trọng nhất từ năm 2026 là chính thức xóa bỏ thuế khoán, chuyển sang phương pháp kê khai đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Ông Cường nhấn mạnh, đây không chỉ là thay đổi kỹ thuật quản lý mà còn tái xác lập mối quan hệ giữa cơ quan thuế và người nộp thuế theo hướng minh bạch, bình đẳng hơn.

Những thay đổi đòi hỏi chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của đội ngũ cán bộ thuế, đổi mới toàn diện phương thức quản lý truyền thống - từ thủ công, cảm tính sang quản lý hiện đại, dựa trên nền tảng dữ liệu và công nghệ.

“Hiện nay, một bộ phận hộ kinh doanh vẫn còn bỡ ngỡ, chưa nắm rõ quy định mới, có những quan điểm chưa đúng về nghĩa vụ thuế. Những hiểu lầm này không chỉ làm giảm tính tự giác tuân thủ mà còn có thể dẫn đến các khoản phạt đáng tiếc”, ông Cường nói.

Để hỗ trợ người nộp thuế, cơ quan thuế đặt mục tiêu 100% cán bộ, công chức được trang bị kiến thức cơ bản về quản lý hộ kinh doanh khi chuyển từ khoán sang kê khai. Sau chương trình đào tạo, Thuế TP. Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực công chức nhằm bảo đảm việc hướng dẫn, hỗ trợ được thực hiện thống nhất và chính xác.

Ông Nguyễn Tiến Minh - Phó trưởng Thuế TP. Hà Nội - cho biết, cơ quan thuế sẽ thay đổi phương thức quản lý cho trong thời gian tới, hướng tới không tiếp xúc và điện tử hóa toàn trình. Toàn bộ thủ tục, thông báo và tương tác với người nộp thuế sẽ được chuyển sang môi trường điện tử.

Việc kê khai, nộp thuế, nhận thông báo, nhắc nợ hay cưỡng chế thuế đều thực hiện qua tài khoản điện tử. Cách làm này nhằm giảm tiếp xúc trực tiếp, tiết kiệm thời gian, chi phí và hạn chế phát sinh tiêu cực.

Để áp dụng phương thức quản lý mới, cơ quan thuế đồng thời chuẩn hóa cơ sở dữ liệu. Dữ liệu được đồng bộ gồm tài khoản ngân hàng của hộ kinh doanh, hóa đơn đầu vào - đầu ra, dữ liệu COD từ đơn vị vận chuyển, cũng như dữ liệu từ các ngành công thương, công an, chính quyền địa phương và ngân hàng.

Hộ kinh doanh theo quy định mới phải sử dụng tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động kinh doanh. Trường hợp phát hiện dấu hiệu rủi ro hoặc bất thường về dòng tiền, cơ quan thuế sẽ kiểm tra, xử lý theo quy định.

Với hóa đơn điện tử, cơ quan thuế thường xuyên rà soát dữ liệu để phát hiện doanh thu bất thường, sử dụng hóa đơn không đúng thực tế hoặc có dấu hiệu trốn thuế.

Sau sắp xếp bộ máy, số lượng cán bộ thuế giảm, trong khi số hộ kinh doanh lớn, ông Minh cho biết công tác tuyên truyền sẽ được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng.

Ngoài các kênh chính thức, cơ quan thuế cũng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ người nộp thuế. Tuy nhiên, những trường hợp phức tạp sẽ được chuyển đến cán bộ thuế trực tiếp xử lý. Toàn bộ công chức được thống nhất nghiệp vụ để bảo đảm trả lời rõ ràng, dễ hiểu và nhất quán.