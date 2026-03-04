Lần đầu tiên Shopee báo lãi lịch sử 581 triệu USD, cổ phiếu Sea vẫn ‘bốc hơi’ 16%: Chuyện gì đang xảy ra?

Tờ Nikkei Asian Review cho hay tập đoàn Sea Group vừa công bố báo cáo tài chính năm 2025 với một cột mốc mang tính lịch sử: Shopee đã chính thức có lãi.

Tuy nhiên, đằng sau niềm vui về con số lợi nhuận là một thực tế phũ phàng khi giá cổ phiếu của tập đoàn này lao dốc tới 16,5% ngay sau phiên giao dịch ngày 3/3 tại New York.

Điều gì đang khiến giới đầu tư lo ngại dù "con cưng" của Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Forrest Li đã thoát khỏi cảnh thua lỗ?

Con dao 2 lưỡi

Lần đầu tiên kể từ khi công bố kết quả kinh doanh theo từng phân khúc, Shopee đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động đạt 581 triệu USD trong năm 2025. Đây là một sự đảo chiều ngoạn mục nếu nhìn lại khoản lỗ 139 triệu USD vào năm 2024. Thành quả này không chỉ đến từ việc thắt chặt chi tiêu mà còn nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của tổng giá trị hàng hóa (GMV), đạt 127,4 tỷ USD, tăng 27% so với năm trước.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Sea, ông Forrest Li khẳng định trong cuộc họp cổ đông rằng kết quả kinh doanh mạnh mẽ của năm 2025 là minh chứng cho tính hiệu quả của các lựa chọn chiến lược mà công ty đã thực hiện cho Shopee.

Theo số liệu từ QUICK FactSet, không chỉ thương mại điện tử, các mảng kinh doanh khác cũng thăng hoa. Garena mang về 1,18 tỷ USD lợi nhuận hoạt động, tăng 21%, trong khi mảng tài chính số Monee chứng kiến lợi nhuận nhảy vọt 38% lên mức 973 triệu USD.

Điểm mấu chốt giúp Shopee bứt phá khỏi các đối thủ như TikTok Shop của ByteDance chính là hệ thống hậu cần tự thân. SPX Express (dịch vụ logistics chuyên dụng của Shopee) hiện diện tại Đông Nam Á, Đài Loan và Brazil, hiện xử lý hơn 30 triệu kiện hàng mỗi ngày.

Tại các khu vực đô thị đông đúc, Shopee đã mở rộng quy mô giao hàng tức thì và trong ngày để đáp ứng nhu cầu về tốc độ của người tiêu dùng hiện đại.

Ông Forrest Li nhấn mạnh rằng khả năng logistics đã trở thành yếu tố khác biệt hóa ngày càng quan trọng đối với Shopee.

Tuy nhiên, việc đầu tư quá mạnh tay vào hạ tầng lại chính là nguyên nhân khiến lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý 4 chỉ đạt 0,63 USD, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng 0,75 USD của các chuyên gia. Chính sự hụt hơi so với kỳ vọng này đã kích hoạt làn sóng bán tháo, đẩy giá cổ phiếu xuống còn 87,82 USD, giảm sâu so với mức đỉnh 190 USD hồi tháng 10 năm ngoái.

Mặc dù thị trường chứng khoán phản ứng tiêu cực, dữ liệu từ TMO Group cho thấy Shopee vẫn đang nới rộng khoảng cách với các đối thủ tại khu vực. Tại Việt Nam, Shopee chiếm tới 79% thị phần tính theo lượt truy cập website, trong khi con số này ở Malaysia là 61% và Thái Lan là 63%. Sự áp đảo này cho thấy chiến lược bám trụ và chiếm lĩnh thị trường của Sea đang đi đúng hướng về mặt quy mô.

Nhận định về kết quả này, chuyên gia Hussaini Saifee từ Maybank Securities Singapore cho rằng dù biên lợi nhuận bị thu hẹp do các khoản đầu tư trả trước cho vận hành và hoàn tất đơn hàng, đây vẫn là một bước đi cần thiết. Ông mô tả mức lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng hiện tại là "nỗi đau ngắn hạn cho những thành quả dài hạn".

Mục tiêu tăng trưởng GMV thêm 25% trong năm 2026 cho thấy Sea không có ý định dừng lại để tận hưởng lợi nhuận mà sẽ tiếp tục dấn thân vào cuộc đua vũ trang logistics.

*Nguồn: Nikkei, Fortune, FT