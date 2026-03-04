Cơ Điện Lạnh REE mua lại dự án điện gió 9.140 tỷ đồng của Anh hùng lao động Nguyễn Việt Cường

Chủ tịch HĐQT CTCP Cơ điện Lạnh (REE) Nguyễn Thị Mai Thanh và Anh hùng lao động Nguyễn Việt Cường

Theo nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT-REE công bố ngày 03/03/2026, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh thông qua việc Công ty TNHH Năng lượng REE nhận chuyển nhượng tối đa 100% cổ phần tại Công ty Cổ phần Điện gió Phú Cường. Thỏa thuận này giúp doanh nghiệp tiếp quản trực tiếp cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B có tổng công suất 200 MW tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Hồ sơ cho thấy dự án có tổng vốn đầu tư hơn 9.140 tỷ đồng, tương đương khoảng 395 triệu USD, sử dụng 12,94 ha diện tích đất có thời hạn cùng 1.100 ha khu vực biển đề nghị giao, với thời gian hoạt động dự kiến kéo dài 50 năm.

Cụm nhà máy này ban đầu được khởi xướng và phát triển bởi liên danh giữa Tập đoàn Phú Cường do Anh hùng lao động Nguyễn Việt Cường làm Chủ tịch và đối tác quốc tế Mainstream Renewable Power.

Việc REE tiếp nhận quyền kiểm soát dự án đóng vai trò trọng tâm trong kế hoạch nâng tổng công suất điện gió của hệ thống từ 130 MW năm 2025 lên 800 MW vào năm 2028. Theo lộ trình, công ty dự kiến đưa vào vận hành thêm 100 MW trong năm 2026, 280 MW năm 2027 và 300 MW năm 2028.

Nguồn lực cho thương vụ M&A quy mô lớn này được tài trợ từ nền tảng kinh doanh khả quan. Lũy kế năm 2025, Cơ Điện Lạnh ghi nhận doanh thu thuần 10.012 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.149 tỷ đồng, tăng 31% và vượt gần 30% kế hoạch năm.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản công ty đạt 40.076 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 67,5% lên mức 2.433 tỷ đồng nhằm phục vụ các dự án năng lượng tái tạo. Căn cứ trên nguồn lợi nhuận giữ lại, doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông vào cuối tháng 2/2026 để chi trả 542 tỷ đồng tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10% vào đầu tháng 4/2026.



Sau giai đoạn đi ngang quanh vùng 53.000 đến 55.000 đồng/cổ phiếu từ đầu năm, mã REE bắt đầu xác lập xu hướng tăng từ đầu tháng 3.

Ngày 04/03/2026, cổ phiếu REE đang giao dịch quanh mức 64.000 đồng với khối lượng khớp lệnh đạt hơn 2 triệu đơn vị, cao hơn thanh khoản bình quân các phiên trong ba tháng gần nhất.