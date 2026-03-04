Bầu Đức bất ngờ muốn chi 80 tỷ gom 5 triệu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai giữa lúc thị giá giảm 16%

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức), vừa có động thái đáng chú ý khi đăng ký mua vào khối lượng lớn cổ phiếu HAG nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu. Đây là lần đầu tiên trong năm 2026 vị chủ tịch này trực tiếp gom thêm cổ phiếu trên sàn.

Cụ thể, theo thông báo giao dịch mới nhất vào ngày 4/3/2026, Bầu Đức đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu HAG. Giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn chứng khoán trong khoảng thời gian từ ngày 9/3/2026 đến ngày 7/4/2026.

Hiện tại, bầu Đức đang nắm giữ 304,9 triệu cổ phiếu HAG, tương đương 24,06% vốn điều lệ của công ty. Nếu hoàn tất thương vụ này, tổng số cổ phiếu ông sở hữu sẽ nâng lên mức 309 triệu đơn vị, chiếm tỷ lệ 24,45% .

Kết phiên giao dịch ngày 4/3, thị giá của HAG là 15.900 đồng/cp, giảm 16% so với vùng đỉnh 19.000 đồng/cổ phiếu thiết lập hồi cuối năm 2025, ước tính Bầu Đức sẽ phải chi ra khoảng 80 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ này.

Bên cạnh động thái giao dịch của lãnh đạo cấp cao, HAGL cũng đang chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội là ngày 06/3/2026, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 05/3/2026.

﻿Năm 2025, HAGL ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.440 tỷ đồng, tăng trưởng gần 29% so với mức 5.783 tỷ đồng của năm trước, cao nhất trong lịch sử.



Động lực tăng trưởng chính vẫn đến từ mảng nông nghiệp, trong đó doanh thu từ trái cây đóng góp 5.780 tỷ đồng, chiếm gần 78% tổng doanh thu và tăng mạnh so với con số 4.245 tỷ đồng của năm 2024. Ngược lại, doanh thu từ mảng chăn nuôi heo ghi nhận sự sụt giảm nhẹ, đạt khoảng 1.480 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt mức kỷ lục 2.243 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ.﻿

﻿Riêng trong quý IV, lợi nhuận sau thuế đạt 931 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 209 tỷ đồng của quý IV/2024.



Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân chính dẫn đến biến động lợi nhuận quý cuối năm là do lãi từ hoạt động tài chính tăng thêm 1.074 tỷ đồng, chủ yếu nhờ các khoản lãi trái phiếu được các chủ nợ miễn giảm trong quá trình tái cơ cấu.

